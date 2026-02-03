https://sputnik-georgia.ru/20260203/296941473.html

Пушистые стражи Великой Китайской стены – фото

Sputnik Грузия

На Великой Китайской стене обитает множество бездомных котов, которых подкармливают сотрудники и туристы. Смотрите в подборке Sputnik умилительные фото 03.02.2026, Sputnik Грузия

Коты на Великой Китайской стене уже давно стали ее неофициальными "стражами". Десятки усатых-полосатых дружелюбно встречают туристов, приезжающих посмотреть на одну из самых известных в мире китайских достопримечательностей.Больше всего кошек обитает на участке Мутяньюй, это один из наиболее хорошо сохранившихся и живописных фрагментов Великой Китайской стены, расположенный примерно в 70–75 км к северо-востоку от Пекина и известный своими сторожевыми башнями.

