Пушистые стражи Великой Китайской стены – фото
16:05 03.02.2026 (обновлено: 16:19 03.02.2026)
Подписаться
На Великой Китайской стене обитает множество бездомных котов, которых подкармливают сотрудники и туристы. Смотрите в подборке Sputnik умилительные фото
Коты на Великой Китайской стене уже давно стали ее неофициальными "стражами". Десятки усатых-полосатых дружелюбно встречают туристов, приезжающих посмотреть на одну из самых известных в мире китайских достопримечательностей.
Больше всего кошек обитает на участке Мутяньюй, это один из наиболее хорошо сохранившихся и живописных фрагментов Великой Китайской стены, расположенный примерно в 70–75 км к северо-востоку от Пекина и известный своими сторожевыми башнями.
© REUTERS Carlos Osorio
Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
1/6
© REUTERS Carlos Osorio
Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
© REUTERS Carlos Osorio
Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
2/6
© REUTERS Carlos Osorio
Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
© REUTERS Carlos Osorio
Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
3/6
© REUTERS Carlos Osorio
Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
© REUTERS Carlos Osorio
Участок Мутяньюй Великой Китайской стены.
4/6
© REUTERS Carlos Osorio
Участок Мутяньюй Великой Китайской стены.
© REUTERS Carlos Osorio
Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
5/6
© REUTERS Carlos Osorio
Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
© REUTERS Carlos Osorio
Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
6/6
© REUTERS Carlos Osorio
Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.