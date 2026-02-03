Грузия
Пушистые стражи Великой Китайской стены – фото
Пушистые стражи Великой Китайской стены – фото
Sputnik Грузия
На Великой Китайской стене обитает множество бездомных котов, которых подкармливают сотрудники и туристы. Смотрите в подборке Sputnik умилительные фото 03.02.2026, Sputnik Грузия
Пушистые стражи Великой Китайской стены – фото

16:05 03.02.2026 (обновлено: 16:19 03.02.2026)
Подписаться
На Великой Китайской стене обитает множество бездомных котов, которых подкармливают сотрудники и туристы. Смотрите в подборке Sputnik умилительные фото
Коты на Великой Китайской стене уже давно стали ее неофициальными "стражами". Десятки усатых-полосатых дружелюбно встречают туристов, приезжающих посмотреть на одну из самых известных в мире китайских достопримечательностей.
Больше всего кошек обитает на участке Мутяньюй, это один из наиболее хорошо сохранившихся и живописных фрагментов Великой Китайской стены, расположенный примерно в 70–75 км к северо-востоку от Пекина и известный своими сторожевыми башнями.
© REUTERS Carlos Osorio

Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены. - Sputnik Грузия
1/6
© REUTERS Carlos Osorio

Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

© REUTERS Carlos Osorio

Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены. - Sputnik Грузия
2/6
© REUTERS Carlos Osorio

Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

© REUTERS Carlos Osorio

Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены. - Sputnik Грузия
3/6
© REUTERS Carlos Osorio

Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

© REUTERS Carlos Osorio

Участок Мутяньюй Великой Китайской стены.

Участок Мутяньюй Великой Китайской стены. - Sputnik Грузия
4/6
© REUTERS Carlos Osorio

Участок Мутяньюй Великой Китайской стены.

© REUTERS Carlos Osorio

Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены. - Sputnik Грузия
5/6
© REUTERS Carlos Osorio

Туристы кормят кошек на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

© REUTERS Carlos Osorio

Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены. - Sputnik Грузия
6/6
© REUTERS Carlos Osorio

Кошка сидит на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

0