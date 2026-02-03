https://sputnik-georgia.ru/20260203/sliyanie-dvukh-krupneyshikh-vuzov-gruzii-zaymet-minimum-polgoda-296946272.html

Слияние двух крупнейших вузов Грузии займет минимум полгода

Слияние двух крупнейших вузов Грузии займет минимум полгода

Sputnik Грузия

Для объединения университетов по распоряжению министра будет создан временный орган управления – совет 03.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-03T23:12+0400

2026-02-03T23:12+0400

2026-02-03T23:12+0400

грузия

новости

общество

тбилисский государственный университет

образование в грузии

реформа системы образования в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251670960_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_57dc9bd66745050fa79ac4e7b445662e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Минимальный срок реорганизации Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов, вероятно, составит шесть месяцев, но его могут продлить, заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония на заседании Комитета по образованию в парламенте. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". По его словам, вопрос о слиянии университетов накануне обсуждался с руководством Технического университета. "Они указали нам на такие технические вызовы, которые могут быть не видны с позиции министерства в деталях. Конечно, мы все это учитываем", – сказал Габисония. Он также отметил, что намечена встреча с представителями Тбилисского государственного университета, чтобы услышать точку зрения ТГУ от начала до конца. "Как и вчера, я запишу все вопросы, и по возвращении министра у них будут ответы", – сказал Габисония. Замминистра отметил, что для объединения университетов по распоряжению министра будет создан временный орган управления – совет, а также назначены исполняющие обязанности ректора и заместители ректора, которые возглавят процесс реорганизации. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260129/pravitelstvo-gruzii-obedinyaet--dva-krupneyshikh-vuza-strany--tgu-i-gtu-296861545.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет , образование в грузии, реформа системы образования в грузии