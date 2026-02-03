https://sputnik-georgia.ru/20260203/sliyanie-dvukh-krupneyshikh-vuzov-gruzii-zaymet-minimum-polgoda-296946272.html
Слияние двух крупнейших вузов Грузии займет минимум полгода
Для объединения университетов по распоряжению министра будет создан временный орган управления – совет 03.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Минимальный срок реорганизации Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов, вероятно, составит шесть месяцев, но его могут продлить, заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония на заседании Комитета по образованию в парламенте. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". По его словам, вопрос о слиянии университетов накануне обсуждался с руководством Технического университета. "Они указали нам на такие технические вызовы, которые могут быть не видны с позиции министерства в деталях. Конечно, мы все это учитываем", – сказал Габисония. Он также отметил, что намечена встреча с представителями Тбилисского государственного университета, чтобы услышать точку зрения ТГУ от начала до конца. "Как и вчера, я запишу все вопросы, и по возвращении министра у них будут ответы", – сказал Габисония. Замминистра отметил, что для объединения университетов по распоряжению министра будет создан временный орган управления – совет, а также назначены исполняющие обязанности ректора и заместители ректора, которые возглавят процесс реорганизации. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Минимальный срок реорганизации Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов, вероятно, составит шесть месяцев, но его могут продлить, заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония на заседании Комитета по образованию в парламенте.
Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили".
"Что касается сроков. Вероятно, минимальный срок составит шесть месяцев, хотя он может быть продлен по очевидным причин. В целом, процесс реорганизации нигде не привязан к определенным срокам, поэтому возможно возникновение проблем при сравнении программ, а также множество проблем в оперативной части", – сказал Габисония.
По его словам, вопрос о слиянии университетов накануне обсуждался с руководством Технического университета.
"Они указали нам на такие технические вызовы, которые могут быть не видны с позиции министерства в деталях. Конечно, мы все это учитываем", – сказал Габисония.
Он также отметил, что намечена встреча с представителями Тбилисского государственного университета, чтобы услышать точку зрения ТГУ от начала до конца.
"Как и вчера, я запишу все вопросы, и по возвращении министра у них будут ответы", – сказал Габисония.
Замминистра отметил, что для объединения университетов по распоряжению министра будет создан временный орган управления – совет, а также назначены исполняющие обязанности ректора и заместители ректора, которые возглавят процесс реорганизации.
Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов.
Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов.
И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.