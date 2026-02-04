Грузия
Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси
Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси
Позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял союз, считают в "Грузинской мечте" 04.02.2026
2026-02-04T12:52+0400
2026-02-04T13:42+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/41/243324189_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb0313cd878acb5585837057c5cad75.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Брюссель не собирается осуждать или дистанцироваться от грузинских радикалов, которые 4 октября 2025 года пытались взять штурмом резиденцию президента страны; более того, со стороны Евросоюза видна поддержка революционного сценария, написал на своей странице в сети спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Власти Грузии уже четыре месяца призывают Евросоюз осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. "Сегодня 4 февраля. Прошло четыре месяца с момента насильственного штурма президентского дворца в Грузии. За это время стало ясно одно – Брюссель не собирается ни осуждать, ни дистанцироваться от нападения на президентский дворец", – написал Папуашвили. Более того, как отметил спикер, Брюссель несколько дней назад (25 января) через своего пресс-секретаря фактически выразил поддержку, заявив, что решительно осуждает личные нападки на посла Европейского союза в Грузии и распространяемую властями дезинформацию о роли ЕС. "Более того, сегодня мы видим попытку представить нападение на президентский дворец, в результате которого более двадцати полицейских были госпитализированы, "пустяковым вопросом" со стороны той организации, которая причастна к фальсификации эстонской схемы регистрации и щедро финансируемой из бюджета ЕС. Это уже не молчание. Это позиция", – написал Папуашвили. Ранее Папуашвили обвинил Эстонию в участии в схемах обхода грузинского законодательства через регистрацию фиктивных НКО и СМИ за границей. По его данным, некоторые грузинские НПО и СМИ зарегистрированы в Эстонии по адресу заброшенного здания, которое фактически не функционирует как офис. Эти организации получили эстонскую регистрацию и используются для перевода денег в обход грузинских законов, влияния на политическую жизнь и вмешательства во внутренние дела страны. Как отметил спикер, такая позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял Европейский союз, и все больше отождествляет себя с ненавистью, насилием и экстремизмом. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси

12:52 04.02.2026 (обновлено: 13:42 04.02.2026)
Позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял союз, считают в "Грузинской мечте"
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Брюссель не собирается осуждать или дистанцироваться от грузинских радикалов, которые 4 октября 2025 года пытались взять штурмом резиденцию президента страны; более того, со стороны Евросоюза видна поддержка революционного сценария, написал на своей странице в сети спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Власти Грузии уже четыре месяца призывают Евросоюз осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента.
"Сегодня 4 февраля. Прошло четыре месяца с момента насильственного штурма президентского дворца в Грузии. За это время стало ясно одно Брюссель не собирается ни осуждать, ни дистанцироваться от нападения на президентский дворец", написал Папуашвили.
Более того, как отметил спикер, Брюссель несколько дней назад (25 января) через своего пресс-секретаря фактически выразил поддержку, заявив, что решительно осуждает личные нападки на посла Европейского союза в Грузии и распространяемую властями дезинформацию о роли ЕС.
"Более того, сегодня мы видим попытку представить нападение на президентский дворец, в результате которого более двадцати полицейских были госпитализированы, "пустяковым вопросом" со стороны той организации, которая причастна к фальсификации эстонской схемы регистрации и щедро финансируемой из бюджета ЕС. Это уже не молчание. Это позиция", написал Папуашвили.
Ранее Папуашвили обвинил Эстонию в участии в схемах обхода грузинского законодательства через регистрацию фиктивных НКО и СМИ за границей.
По его данным, некоторые грузинские НПО и СМИ зарегистрированы в Эстонии по адресу заброшенного здания, которое фактически не функционирует как офис. Эти организации получили эстонскую регистрацию и используются для перевода денег в обход грузинских законов, влияния на политическую жизнь и вмешательства во внутренние дела страны.
Как отметил спикер, такая позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял Европейский союз, и все больше отождествляет себя с ненавистью, насилием и экстремизмом.

"Если Брюссель радикально не изменит свой курс, Европейский союз останется европейским только по названию – с отсутствием идей, ценностей, содержания", – написал Папуашвили.

Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы.
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
