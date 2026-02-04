https://sputnik-georgia.ru/20260204/papuashvili-bryussel-tak-i-ne-osudil-popytku-shturma-prezidentskogo-dvortsa-v-tbilisi-296950400.html

Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси

Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси

Sputnik Грузия

Позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял союз, считают в "Грузинской мечте" 04.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-04T12:52+0400

2026-02-04T12:52+0400

2026-02-04T13:42+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

тбилиси

эстония

брюссель

паата бурчуладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/41/243324189_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb0313cd878acb5585837057c5cad75.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Брюссель не собирается осуждать или дистанцироваться от грузинских радикалов, которые 4 октября 2025 года пытались взять штурмом резиденцию президента страны; более того, со стороны Евросоюза видна поддержка революционного сценария, написал на своей странице в сети спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Власти Грузии уже четыре месяца призывают Евросоюз осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. "Сегодня 4 февраля. Прошло четыре месяца с момента насильственного штурма президентского дворца в Грузии. За это время стало ясно одно – Брюссель не собирается ни осуждать, ни дистанцироваться от нападения на президентский дворец", – написал Папуашвили. Более того, как отметил спикер, Брюссель несколько дней назад (25 января) через своего пресс-секретаря фактически выразил поддержку, заявив, что решительно осуждает личные нападки на посла Европейского союза в Грузии и распространяемую властями дезинформацию о роли ЕС. "Более того, сегодня мы видим попытку представить нападение на президентский дворец, в результате которого более двадцати полицейских были госпитализированы, "пустяковым вопросом" со стороны той организации, которая причастна к фальсификации эстонской схемы регистрации и щедро финансируемой из бюджета ЕС. Это уже не молчание. Это позиция", – написал Папуашвили. Ранее Папуашвили обвинил Эстонию в участии в схемах обхода грузинского законодательства через регистрацию фиктивных НКО и СМИ за границей. По его данным, некоторые грузинские НПО и СМИ зарегистрированы в Эстонии по адресу заброшенного здания, которое фактически не функционирует как офис. Эти организации получили эстонскую регистрацию и используются для перевода денег в обход грузинских законов, влияния на политическую жизнь и вмешательства во внутренние дела страны. Как отметил спикер, такая позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял Европейский союз, и все больше отождествляет себя с ненавистью, насилием и экстремизмом. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20250414/popravki-v-zakon-gruzii-o-grantakh-pomogut-vyyavlyat-nedobrosovestnykh-donorov--papuashvili-292898603.html

тбилиси

эстония

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тбилиси, эстония, брюссель, паата бурчуладзе