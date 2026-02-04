https://sputnik-georgia.ru/20260204/papuashvili-bryussel-tak-i-ne-osudil-popytku-shturma-prezidentskogo-dvortsa-v-tbilisi-296950400.html
Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси
Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси
Sputnik Грузия
Позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял союз, считают в "Грузинской мечте" 04.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-04T12:52+0400
2026-02-04T12:52+0400
2026-02-04T13:42+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
тбилиси
эстония
брюссель
паата бурчуладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/41/243324189_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb0313cd878acb5585837057c5cad75.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Брюссель не собирается осуждать или дистанцироваться от грузинских радикалов, которые 4 октября 2025 года пытались взять штурмом резиденцию президента страны; более того, со стороны Евросоюза видна поддержка революционного сценария, написал на своей странице в сети спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Власти Грузии уже четыре месяца призывают Евросоюз осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. "Сегодня 4 февраля. Прошло четыре месяца с момента насильственного штурма президентского дворца в Грузии. За это время стало ясно одно – Брюссель не собирается ни осуждать, ни дистанцироваться от нападения на президентский дворец", – написал Папуашвили. Более того, как отметил спикер, Брюссель несколько дней назад (25 января) через своего пресс-секретаря фактически выразил поддержку, заявив, что решительно осуждает личные нападки на посла Европейского союза в Грузии и распространяемую властями дезинформацию о роли ЕС. "Более того, сегодня мы видим попытку представить нападение на президентский дворец, в результате которого более двадцати полицейских были госпитализированы, "пустяковым вопросом" со стороны той организации, которая причастна к фальсификации эстонской схемы регистрации и щедро финансируемой из бюджета ЕС. Это уже не молчание. Это позиция", – написал Папуашвили. Ранее Папуашвили обвинил Эстонию в участии в схемах обхода грузинского законодательства через регистрацию фиктивных НКО и СМИ за границей. По его данным, некоторые грузинские НПО и СМИ зарегистрированы в Эстонии по адресу заброшенного здания, которое фактически не функционирует как офис. Эти организации получили эстонскую регистрацию и используются для перевода денег в обход грузинских законов, влияния на политическую жизнь и вмешательства во внутренние дела страны. Как отметил спикер, такая позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял Европейский союз, и все больше отождествляет себя с ненавистью, насилием и экстремизмом. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20250414/popravki-v-zakon-gruzii-o-grantakh-pomogut-vyyavlyat-nedobrosovestnykh-donorov--papuashvili-292898603.html
тбилиси
эстония
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/41/243324189_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec743c578fc297f28fd2a69675740b3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тбилиси, эстония, брюссель, паата бурчуладзе
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тбилиси, эстония, брюссель, паата бурчуладзе
Папуашвили: Брюссель так и не осудил попытку штурма президентского дворца в Тбилиси
12:52 04.02.2026 (обновлено: 13:42 04.02.2026)
Позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял союз, считают в "Грузинской мечте"
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Брюссель не собирается осуждать или дистанцироваться от грузинских радикалов, которые 4 октября 2025 года пытались взять штурмом резиденцию президента страны; более того, со стороны Евросоюза видна поддержка революционного сценария, написал на своей странице в сети спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Власти Грузии уже четыре месяца призывают Евросоюз осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента.
"Сегодня 4 февраля. Прошло четыре месяца с момента насильственного штурма президентского дворца в Грузии. За это время стало ясно одно – Брюссель не собирается ни осуждать, ни дистанцироваться от нападения на президентский дворец", – написал Папуашвили.
Более того, как отметил спикер, Брюссель несколько дней назад (25 января) через своего пресс-секретаря фактически выразил поддержку, заявив, что решительно осуждает личные нападки на посла Европейского союза в Грузии и распространяемую властями дезинформацию о роли ЕС.
"Более того, сегодня мы видим попытку представить нападение на президентский дворец, в результате которого более двадцати полицейских были госпитализированы, "пустяковым вопросом" со стороны той организации, которая причастна к фальсификации эстонской схемы регистрации и щедро финансируемой из бюджета ЕС. Это уже не молчание. Это позиция", – написал Папуашвили.
Ранее Папуашвили обвинил Эстонию в участии в схемах обхода грузинского законодательства через регистрацию фиктивных НКО и СМИ за границей.
По его данным, некоторые грузинские НПО и СМИ зарегистрированы в Эстонии по адресу заброшенного здания, которое фактически не функционирует как офис. Эти организации получили эстонскую регистрацию и используются для перевода денег в обход грузинских законов, влияния на политическую жизнь и вмешательства во внутренние дела страны.
Как отметил спикер, такая позиция ЕС ясно показывает, что Брюссель все больше отказывается от ценностей, на которых когда-то стоял Европейский союз, и все больше отождествляет себя с ненавистью, насилием и экстремизмом.
"Если Брюссель радикально не изменит свой курс, Европейский союз останется европейским только по названию – с отсутствием идей, ценностей, содержания", – написал Папуашвили.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы.
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".