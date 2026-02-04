https://sputnik-georgia.ru/20260204/parlament-gruzii-utverdil-esche-odin-paket-novshestv-dlya-vuzov-296965048.html

Парламент Грузии утвердил еще один пакет новшеств для вузов

Парламент Грузии утвердил еще один пакет новшеств для вузов

Реформа высшего образования в Грузии стартовала в конце 2025 года

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О высшем образовании", которые расширяют полномочия правительства в отношении вузов, а также вводят новую академическую должность в высших учебных заведениях страны. Согласно новшествам, правительство будет уполномочено определять форму, цели и сроки реорганизации государственных вузов и вводить временные механизмы управления. В таких случаях министр образования на время реорганизации будет уполномочен назначать исполняющего обязанности ректора и других временных руководителей на ключевые должности в вузах. Кроме того, проект предполагает изменение академического состава вузов и введение новой должности "ведущего профессора". Ведущим профессором может быть избрано лицо с докторской или приравненной к ней научной степенью, у которого есть не менее 8 лет опыта научно-педагогической деятельности и особые достижения, в том числе публикации в ведущих местных и международных изданиях и участие в международных научно-исследовательских проектах. Кобахидзе объяснил цель объединения двух крупнейших университетов Грузии>>>Поправки, кроме того, предполагают сокращение срока обучения по педагогическим специальностям с пяти до четырех лет. Реформа высшего образования в Грузии стартовала в конце 2025 года. На первом этапе было принято решение о сокращении срока обучения по основным специальностям с четырех до трех лет для получения степени бакалавра и с двух лет до одного года – для степени магистра. Кроме того, было принято решение об упразднении госфинансирования обучения в частных вузах граждан Грузии, поступающих в 2026 году. Для остальных студентов существующая программа финансирования сохранена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

