https://sputnik-georgia.ru/20260204/kobakhidze-obyasnil-tsel-obedineniya-dvukh-krupneyshikh-universitetov-gruzii-296961455.html

Кобахидзе объяснил цель объединения двух крупнейших университетов Грузии

Кобахидзе объяснил цель объединения двух крупнейших университетов Грузии

Sputnik Грузия

Система образования в стране находится не просто в сложной, а в сложнейшей ситуации, заявил премьер 04.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-04T16:52+0400

2026-02-04T16:52+0400

2026-02-04T16:53+0400

тбилисский государственный университет

ираклий кобахидзе

тбилиси

грузия

новости

политика

реформа системы образования в грузии

реформы

образование

образование

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696694_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_a99163b0a501dd2384a05e3775ae1ec1.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Объединение Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов обусловлено необходимостью усилить техническое направление и обеспечить рынок труда высококвалифицированными кадрами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правительство 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". Решение властей привело к акциям протеста студентов и администрации вузов. Премьер отметил, что лишь половина студентов изучают технические дисциплины в Грузинском техническом университете. "Соответственно, что произошло?! С 90-х годов, когда возникли эти проблемы, техническое направление стало своего рода редкостью в собственном университете. Такова нынешняя ситуация, и если кто-то не хочет ее исправить, он неправ", — заявил Кобахидзе. Глава Минобразования: слияние вузов должно усилить связь образования с рынком труда>>>По словам главы правительства, техническому направлению следует уделять особое внимание. "Сегодня существуют огромные проблемы. Если посмотреть, например, на процент выпуска по направлениям строительства, машиностроения и т. д., то каждый год выпускается 300, 400, 500 студентов. А есть направления, где в стране нет ни одного инженера. В государственном и частном секторах существуют огромные проблемы. А нам говорят, что это не нужно исправлять", — подчеркнул Кобахидзе. Кроме того, по словам главы правительства, ни один университет не должен быть политизирован, в этом заключается подход правящей партии "Грузинская мечта". По словам Кобахидзе, политизация университетов — это отличительная черта предыдущего правительства, когда все университеты были политизированы. Премьер отметил, что для этого необходима хорошо продуманная реформа. "Мы все видим, что система образования находится не просто в сложной, а в сложнейшей ситуации. Мы инициировали реформу, выявили семь проблем и на их основе определили семь решений", — пояснил Кобахидзе. По словам премьера, правительство готово к дискуссиям и обсуждению реформы и выслушает аргументы оппонентов. В Грузии вновь заговорили о развитии IT-cектора>>>"Прошло столько лет с момента восстановления независимости. Система образования работала и до этого, и по сей день. Например, если взять юридическое направление, даже по основным предметам более чем в половине — у нас нет учебников, отвечающих высоким стандартам", — утверждает Кобахидзе. Проблемы, стоящие перед системой образования и конкретными университетами, по мнению премьера, настолько очевидны, что даже "непонятно, о чем можно говорить". "Я думаю, что наши аргументы здесь очень убедительны. С другой стороны, есть пустые, резкие заявления без каких-либо деталей или конкретики", — заявил Кобахидзе. Накануне замминистра образования Звиад Габисония заявил, что минимальный срок реорганизации Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов, вероятно, составит шесть месяцев, но его могут продлить. Слияние двух крупнейших вузов Грузии займет минимум полгода>>>Правительство Грузии в октябре 2025 года представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах. Реформа образования в Грузии, как заявили в правящей партии, завершится через три-четыре года. К этому времени будет полностью реализована новая концепция с современной инфраструктурой и всеми ключевыми компонентами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисский государственный университет , ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, политика, реформа системы образования в грузии, реформы, образование, образование, образование в грузии, система образования, вузы грузии