Согласны ли вы с идеей о необходимости помилования осужденных протестующих?
05.02.2026
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с призывами оппонентов власти помиловать политических заключенных.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с призывами оппонентов власти помиловать политических заключенных.