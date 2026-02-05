Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260205/soglasny-li-vy-s-ideey-o-neobkhodimosti-pomilovaniya-osuzhdennykh-protestuyuschikh-296936652.html
Согласны ли вы с идеей о необходимости помилования осужденных протестующих?
Согласны ли вы с идеей о необходимости помилования осужденных протестующих?
Sputnik Грузия
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во... 05.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-05T14:31+0400
2026-02-05T14:31+0400
новости
общество
инфографика
грузия
акции протеста
акция протеста
акция против закона об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/03/296936238_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_99aaf1ec5f2934b7678cbeef0c8a471a.png
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с призывами оппонентов власти помиловать политических заключенных.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/03/296936238_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c9703eba73b9f2197da28ecd58ed6b6d.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, общество, инфографика, грузия, акции протеста, акция протеста, акция против закона об иноагентах, инфографика
новости, общество, инфографика, грузия, акции протеста, акция протеста, акция против закона об иноагентах, инфографика

Согласны ли вы с идеей о необходимости помилования осужденных протестующих?

14:31 05.02.2026
Подписаться
Согласны ли вы с идеей о необходимости помилования осужденных протестующих - Sputnik Грузия
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с призывами оппонентов власти помиловать политических заключенных.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0