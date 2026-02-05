https://sputnik-georgia.ru/20260205/soglasny-li-vy-s-ideey-o-neobkhodimosti-pomilovaniya-osuzhdennykh-protestuyuschikh-296936652.html

Согласны ли вы с идеей о необходимости помилования осужденных протестующих?

Согласны ли вы с идеей о необходимости помилования осужденных протестующих?

Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во... 05.02.2026, Sputnik Грузия

Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с призывами оппонентов власти помиловать политических заключенных.

