В Грузии могут ввести уголовную ответственность за непризнание легитимности власти

Часть оппозиции, НПО и СМИ до сих пор не признают легитимность "Грузинской мечты" и президента Михаила Кавелашвили 05.02.2026

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддерживает идею введения в стране уголовного наказания за непризнание легитимности власти и конституционного строя. "Грузинская мечта" 3 февраля на заседании парламента озвучила инициативу о необходимости введения санкций, в том числе уголовного наказания, против политических групп или активистов, не признающих легитимность властей, создающих параллельные структуры и бойкотирующих решения. По словам премьера, при этом инициативе должны дать правовую оценку, чтобы были четко прописаны границы: свобода выражения – это одно, а совсем другое – несоблюдение конституционного порядка. "Мы все видим, что на самом деле эту конституционную систему и конституционные органы все признают, однако постоянно поступают противоположные сигналы для того, чтобы не дать этой стране до конца успокоиться", – заявил Кобахидзе. Часть оппозиции, НПО и СМИ до сих пор не признают легитимность "Грузинской мечты" и президента Михаила Кавелашвили. Главный аргумент – парламентские выборы 26 октября 2024 года были проведены с серьезными нарушениями. Некоторые оппозиционные партии и объединения, такие как "Сильная Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", отказались от своих депутатских мандатов. По итогам выборов от "Коалиции за перемены" в парламент прошли 19 человек, от объединения "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, от объединения "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

