Что не так с записью о евроинтеграции? Позиция "Единой нейтральной Грузии"

Sputnik Грузия

Статья 78 Конституции Грузии обязывает все конституционные органы "принять все меры" для полной интеграции страны в Европейский союз и НАТО

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Конституционный пункт, закрепляющий стремление Грузии к ЕС и НАТО, на деле препятствует реализации интересов страны и ограничивает возможности достижения национальных целей, заявил один из лидеров партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили. Речь идет о статье 78 Конституции Грузии, которая выражает стремление страны к европейским и евроатлантическим структурам и обязывает все конституционные органы "принять все меры" для полной интеграции страны в Европейский союз и НАТО. Он добавил, что раньше членство в Евросоюзе воспринималось как инструмент, а не как национальная цель, но сейчас этот вопрос в стране превратился в самоцель, чему отчасти способствуют власти. По его мнению, исходя из этого, необходимо провести публичную дискуссию по данному вопросу. Инициативу "Единой нейтральной Грузии" прокомментировал депутат партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Он отметил: важно, чтобы страна действовала исходя из собственных государственных интересов. По его словам, сегодня между ЕС и США идет прямое соперничество, и те проблемы, о которых партия "Сила народа" говорила несколько лет назад, теперь открыто обсуждаются в США. "Речь идет о проблемах, несправедливых заявлениях, двойных стандартах", – добавил депутат. Партия "Единая нейтральная Грузия" ранее заявила о готовности вступить в публичные дебаты с властями по вопросу евроинтеграции и доказать вредность текущей внешней политики. В партии подчеркнули, что в последние годы вопросы о внешнем курсе Грузии и его соответствии национальным интересам, включая безопасность страны, звучат все острее. По их мнению, современная евроинтеграция не отвечает интересам государства и требует открытой дискуссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

