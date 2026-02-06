https://sputnik-georgia.ru/20260206/chto-ne-tak-s-zapisyu-o-evrointegratsii-pozitsiya-edinoy-neytralnoy-gruzii-297001851.html
Что не так с записью о евроинтеграции? Позиция "Единой нейтральной Грузии"
06.02.2026
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Конституционный пункт, закрепляющий стремление Грузии к ЕС и НАТО, на деле препятствует реализации интересов страны и ограничивает возможности достижения национальных целей, заявил один из лидеров партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили. Речь идет о статье 78 Конституции Грузии, которая выражает стремление страны к европейским и евроатлантическим структурам и обязывает все конституционные органы "принять все меры" для полной интеграции страны в Европейский союз и НАТО. Он добавил, что раньше членство в Евросоюзе воспринималось как инструмент, а не как национальная цель, но сейчас этот вопрос в стране превратился в самоцель, чему отчасти способствуют власти. По его мнению, исходя из этого, необходимо провести публичную дискуссию по данному вопросу. Инициативу "Единой нейтральной Грузии" прокомментировал депутат партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Он отметил: важно, чтобы страна действовала исходя из собственных государственных интересов. По его словам, сегодня между ЕС и США идет прямое соперничество, и те проблемы, о которых партия "Сила народа" говорила несколько лет назад, теперь открыто обсуждаются в США. "Речь идет о проблемах, несправедливых заявлениях, двойных стандартах", – добавил депутат. Партия "Единая нейтральная Грузия" ранее заявила о готовности вступить в публичные дебаты с властями по вопросу евроинтеграции и доказать вредность текущей внешней политики. В партии подчеркнули, что в последние годы вопросы о внешнем курсе Грузии и его соответствии национальным интересам, включая безопасность страны, звучат все острее. По их мнению, современная евроинтеграция не отвечает интересам государства и требует открытой дискуссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Конституционный пункт, закрепляющий стремление Грузии к ЕС и НАТО, на деле препятствует реализации интересов страны и ограничивает возможности достижения национальных целей, заявил один из лидеров партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили.
Речь идет о статье 78 Конституции Грузии, которая выражает стремление страны к европейским и евроатлантическим структурам и обязывает все конституционные органы "принять все меры" для полной интеграции страны в Европейский союз и НАТО.
"Мы прямо заявляем, что именно этот конституционный пункт создает изоляцию нашей страны и является ее основанием в новой мировой реальности, которая складывается у нас на глазах. Никто не отрицает, что произошли значительные геополитические изменения в многовекторном мире. Этот пункт ограничивает нас и мешает достигать национальных целей", – подчеркнул Шакаришвили.
Он добавил, что раньше членство в Евросоюзе воспринималось как инструмент, а не как национальная цель, но сейчас этот вопрос в стране превратился в самоцель, чему отчасти способствуют власти. По его мнению, исходя из этого, необходимо провести публичную дискуссию по данному вопросу.
Инициативу "Единой нейтральной Грузии" прокомментировал депутат партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Он отметил: важно, чтобы страна действовала исходя из собственных государственных интересов.
"В целом ни одно объединение не является самоцелью и иллюзией, любое объединение должно исходить из интересов своей страны. Грузинский народ уже видит то, о чем мы раньше говорили и показывали, выводя истину из закулисья", – заявил Мачарашвили.
По его словам, сегодня между ЕС и США идет прямое соперничество, и те проблемы, о которых партия "Сила народа" говорила несколько лет назад, теперь открыто обсуждаются в США.
"Речь идет о проблемах, несправедливых заявлениях, двойных стандартах", – добавил депутат.
Партия "Единая нейтральная Грузия" ранее заявила о готовности вступить в публичные дебаты с властями по вопросу евроинтеграции и доказать вредность текущей внешней политики.
В партии подчеркнули, что в последние годы вопросы о внешнем курсе Грузии и его соответствии национальным интересам, включая безопасность страны, звучат все острее. По их мнению, современная евроинтеграция не отвечает интересам государства и требует открытой дискуссии.