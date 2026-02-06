https://sputnik-georgia.ru/20260206/khelsinkskaya-komissiya-pod-udarom-v-gruzii-zayavlyayut-o-kontrole-inostrannykh-sil-296992481.html

Хельсинкская комиссия под ударом: в Грузии заявляют о контроле иностранных сил

Глава грузинского правительства назвал Грузию "классическим примером" вредоносного влияния Хельсинкской комиссии, действующей в ущерб интересам США 06.02.2026

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Хельсинкская комиссия утратила прежнюю репутацию и превратилась в инструмент давления на политические силы, которые действуют независимо от внешнего влияния, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Американский журналист Майкл Шелленбергер на платформе Public опубликовал материал, в котором со ссылкой на экс-сотрудника Госдепартамента Стивена Шрейджа утверждается, что Хельсинкская комиссия США "скомпрометирована" и действует под влиянием внешних сил. Шрейдж заявил, что обладает разоблачительными документами и призвал федеральные разведслужбы и прокуратуру провести расследование. "Хельсинкская комиссия, которая ранее имела соответствующую высокую репутацию, сейчас, к сожалению, превратилась в инструмент для нападок на силы, которые не подчиняются влиянию т.н. "глубинного государства" и глобальной партии войны и руководствуются исключительно интересами собственной страны", – заявил Гордуладзе. Депутат привел в пример одного из представителей комиссии, автора законопроекта MEGOBARI Act, конгрессмена Джо Уилсона, отличающегося резкой критикой в адрес властей Грузии. В правящей партии его обвиняют в тесных связях с представителями "коллективного Нацдвижения". То, о чем в Грузии заявляли ранее, сейчас уже говорят и в самих США, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. При этом депутат указала, что населению не стоит безоговорочно доверять всему, что приходит из-за границы. "Та часть населения Грузии, которая верит всему, что приходит из-за рубежа, еще раз задумается о том, что любое слово или любое заявление, поступающее из-за границы, не обязательно является правдой", – отметила она.Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что на примере Грузии видно, как Хельсинкская комиссия действует против интересов страны, активно продвигая линию "глубинного государства". "Вы помните, что в США Хельсинкская комиссия использовалась как главный инструмент против интересов Грузии. В этом был лично задействован Джо Уилсон. Все это стало известно благодаря информации, распространенной в США. Все видят, что Хельсинкская комиссия очень активно проводит т.н. линию "глубинного государства". На примере Грузии это видно особенно хорошо", – заявил Кобахидзе. В законопроекте MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence) под авторством Джо Уилсона говорилось о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии". Документ был инициирован еще при администрации Байдена. В мае 2025 года Палата представителей Конгресса США утвердила MEGOBARI Act. Однако законопроект был заблокирован в Сенате США, в основном по инициативе сенатора-республиканца Марквейна Маллина. Он и еще несколько сенаторов выразили обеспокоенность тем, что закон якобы может навредить всему грузинскому народу, а не только отдельным чиновникам. Вместо санкций сенаторы предложили дать Тбилиси шанс на диалог и пересмотр политики, прежде чем применять меры давления. По данным СМИ, в конце августа 2025 года сенатору Маллину также удалось убедить лидера большинства в Сенате Джона Туна исключить MEGOBARI Act из пакета законопроекта о национальной обороне (NDAA). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

