Сроки объединения старейших вузов Грузии могут продлить

07.02.2026

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Министр образования Грузии Гиви Миканадзе заявил о вероятности продления сроков объединения двух старейших вузов страны – Тбилисского государственного (ТГУ) и Грузинского технического университетов (ГТУ). Минобразования предлагало завершить процесс объединения вузов в Грузии в течение шести месяцев и для этого создать специальный совет. Между тем академический совет ГТУ выступил против слияния и потери автономии. Также против объединения вузов выступает и часть студентов и профессоров ТГУ. По словам министра, представители обоих университетов выразили мнение, что до начала реорганизации следует создать рабочую группу, которая будет обсуждать все вопросы."Состоялась первая встреча с представителями обоих университетов. Присутствовало по 20 представителей от каждого вуза. Прежде всего, мы все согласны с тем, что система высшего образования сталкивается с проблемами, реформа необходима, важна и должна быть реализована. Мы все согласны с тем, что вопросы, предусмотренные концепцией реформы, должны быть решены, поскольку ее результаты имеют жизненно важное значение для дальнейшего развития нашей страны", – сказал министр.Парламент Грузии утвердил еще один пакет новшеств для вузов>>>По словам главы Минобразования, просьба ведомства заключалась в том, чтобы академическое сообщество обоих университетов еще раз обдумало это конкретное предложение, проанализировало его аспекты, связанные с реализацией и осуществимостью реформы, и обсудило целесообразность. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

