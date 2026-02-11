https://sputnik-georgia.ru/20260211/eto-ne-otstuplenie--deputat-obyasnil-otmenu-sliyaniya-dvukh-vuzov-gruzii-297091697.html

"Это не отступление" – депутат объяснил отмену слияния двух вузов Грузии

"Это не отступление" – депутат объяснил отмену слияния двух вузов Грузии

Sputnik Грузия

В партии "Грузинская мечта" заявляют о искаженном восприятии ситуации со стороны радикальной оппозиции, отмечая, что для ее представителей сам демократический... 11.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-11T15:55+0400

2026-02-11T15:55+0400

2026-02-11T15:55+0400

политика

грузия

новости

тбилисский государственный университет

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/06/292402672_0:166:960:706_1920x0_80_0_0_9e532a4d3defcb532a122b2433e00d2d.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Изменение позиции по вопросу объединения Грузинского технического и Тбилисского государственного университетов не является "отступлением", а представляет собой нормальный процесс диалога и обсуждения аргументов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". Однако 9 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что слияния вузов больше не планируется. По словам депутата, радикалы ошибочно воспринимают корректировку взглядов под воздействием обоснованных аргументов как слабость, тогда как в действительности это обычная практика обсуждения и принятия решений. Он подчеркнул, что после анонса объединения университетов премьер-министр потребовал представить аргументы, и этот процесс прошел в нормальном режиме. "Ничего удивительного в том, что радикалам это не кажется нормальным – с ними никто никогда ничего не обсуждает", – добавил депутат. Шарманашвили также подчеркнул значимость Технического университета для страны. По его словам, дефицит специалистов – инженеров, геологов и других технических кадров – в Грузии велик, а существующая база профессионалов станет основой для подготовки нового поколения специалистов, которые принесут пользу стране. Ранее премьер отметил, что в рамках принципа "один город – один факультет" Грузинский технический университет будет преобразован в исключительно технический вуз, что является ключевым направлением новой концепции высшего образования. Прием на нетехнические специальности в ГТУ с нового учебного года проводиться не будет. Решение предшествовало встрече премьер-министра с ректором, профессорами и преподавателями ГТУ. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260207/sroki-obedineniya-stareyshikh-vuzov-gruzii-mogut-prodlit-297011174.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилисский государственный университет , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе