"Это не отступление" – депутат объяснил отмену слияния двух вузов Грузии
В партии "Грузинская мечта" заявляют о искаженном восприятии ситуации со стороны радикальной оппозиции, отмечая, что для ее представителей сам демократический... 11.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Изменение позиции по вопросу объединения Грузинского технического и Тбилисского государственного университетов не является "отступлением", а представляет собой нормальный процесс диалога и обсуждения аргументов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". Однако 9 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что слияния вузов больше не планируется. По словам депутата, радикалы ошибочно воспринимают корректировку взглядов под воздействием обоснованных аргументов как слабость, тогда как в действительности это обычная практика обсуждения и принятия решений. Он подчеркнул, что после анонса объединения университетов премьер-министр потребовал представить аргументы, и этот процесс прошел в нормальном режиме. "Ничего удивительного в том, что радикалам это не кажется нормальным – с ними никто никогда ничего не обсуждает", – добавил депутат. Шарманашвили также подчеркнул значимость Технического университета для страны. По его словам, дефицит специалистов – инженеров, геологов и других технических кадров – в Грузии велик, а существующая база профессионалов станет основой для подготовки нового поколения специалистов, которые принесут пользу стране. Ранее премьер отметил, что в рамках принципа "один город – один факультет" Грузинский технический университет будет преобразован в исключительно технический вуз, что является ключевым направлением новой концепции высшего образования. Прием на нетехнические специальности в ГТУ с нового учебного года проводиться не будет. Решение предшествовало встрече премьер-министра с ректором, профессорами и преподавателями ГТУ. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Изменение позиции по вопросу объединения Грузинского технического и Тбилисского государственного университетов не является "отступлением", а представляет собой нормальный процесс диалога и обсуждения аргументов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили.
Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". Однако 9 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что слияния вузов больше не планируется.
"Изменение позиции по вопросу университетов не является отступлением… Мы не из тех, кто игнорирует аргументированные мнения. Наоборот, на протяжении этих лет мы всегда требовали предоставления аргументов", – подчеркнул Шарманашвили.
По словам депутата, радикалы ошибочно воспринимают корректировку взглядов под воздействием обоснованных аргументов как слабость, тогда как в действительности это обычная практика обсуждения и принятия решений.
Он подчеркнул, что после анонса объединения университетов премьер-министр потребовал представить аргументы, и этот процесс прошел в нормальном режиме.
"Ничего удивительного в том, что радикалам это не кажется нормальным – с ними никто никогда ничего не обсуждает", – добавил депутат.
Шарманашвили также подчеркнул значимость Технического университета для страны. По его словам, дефицит специалистов – инженеров, геологов и других технических кадров – в Грузии велик, а существующая база профессионалов станет основой для подготовки нового поколения специалистов, которые принесут пользу стране.
Ранее премьер отметил, что в рамках принципа "один город – один факультет" Грузинский технический университет будет преобразован в исключительно технический вуз, что является ключевым направлением новой концепции высшего образования. Прием на нетехнические специальности в ГТУ с нового учебного года проводиться не будет. Решение предшествовало встрече премьер-министра с ректором, профессорами и преподавателями ГТУ.
Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов.
Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов.
И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.