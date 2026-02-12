Признание вины или жесткая линия: Тбилиси оценил заявления Торнтон
19:51 12.02.2026
Директор программы глобальной демократии Института Маккейна Лаура Торнтон
Представители "Грузинской мечты" поблагодарили Лауру Торнтон за предоставленный список нежелательных организаций
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Заявление директора программы глобальной демократии Института Маккейна Лауры Торнтон на брифинге в Хельсинкской комиссии 11 февраля стало новой темой для спора об иностранном влиянии в Грузии между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.
Ключевые заявления Торнтон
На брифинге Лаура Торнтон в очередной раз оценила ситуацию в Грузии, обвинив страну в поддержке России и антиамериканских действиях.
"Грузинская мечта" действительно перевернула сценарий о том, кто является друзьями Грузии, а кто – врагами", – сказала Торнтон.
По ее словам, представители власти Грузии переносят негативные акценты на Европу и США.
"Они называют нас "враждебными игроками", обвиняют нас в том, что мы являемся частью "глобальной военной партии", которая втягивает Грузию во второй фронт, и обвиняют Европу в том, что они сами называют "либеральным фашизмом". Напротив, "Грузинская мечта" открыто называет Китай и Иран своими друзьями, союзниками и партнерами", – отметила Торнтон.
По мнению представителя Института Маккейна, признаки "демократического отката" в Грузии появились давно, и, несмотря на участившиеся нападки на гражданский сектор, Институт Маккейна продолжит помогать гражданскому обществу, которое борется за демократию.
По ее словам, Национальный фонд в поддержку демократии, Фонд Маршалла и Фонд Сороса в течение многих лет поддерживали гражданское общество Грузии. Следовательно, они способны приспособиться, и существуют механизмы, позволяющие и дальше поддерживать гражданское общество и независимые СМИ в Грузии.
Заявление Торнтон совпало с рассмотрением в Грузии правил, ужесточающих получение грантов в Грузии, которые существенно сужают круг финансирования из-за рубежа, получаемого без согласия правительства Грузии.
Признание вины
В правящей партии "Грузинская мечта" посчитали подобные заявления Торнтон прямым подтверждением обвинений в том, что Институт Маккейна, как и другие иностранные институты, был активно включен в поддержку насильственной смены власти в Грузии.
"Мы услышали прямое признание в том, что в обход грузинского законодательства, оказывается, кое-кто пытается ввезти в страну деньги, которые идут на политическую деятельность", – сказал глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
По его мнению, заявление Торнтон должно заинтересовать правоохранительные органы Грузии. Другой представитель правящей партии Леван Мачавариани отметил, что такие заявления только помогают парламенту принимать меры.
"Она прямо назвала Национальный фонд в поддержку демократии, Фонд Маршалла, "Фонд Сороса" и тем самым еще больше упростила нам дело", – отметил Мачавариани.
По его словам, власти постепенно заполняют существующие "черные дыры" для иностранного финансирования в грузинском законодательстве, и никому не будет дано право вмешиваться во внутренние политические процессы страны.
Оппозиция при своем мнении
Между тем в оппозиции предпочли игнорировать вопрос финансирования и сделали акцент на отношении США к грузинской власти.
На сегодняшний день между Грузией и США приостановлено стратегическое партнерство, и Белый дом игнорирует все предложения "Грузинской мечты" по перезагрузке отношений и началу нового диалога на равных. В силе остаются и санкции США против почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
"Если у этой власти есть какая-то иллюзия, что транзакционными соображениями можно продолжить укрепление автократической системы в стране и в то же время надеяться, что в Вашингтоне изменится политика в их пользу, такой возможности, по крайней мере сегодня, не просматривается", – заявила представитель партии "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили.
А вот один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе отмечает, что в условиях игнорирования со стороны Белого дома Грузии важно, чтобы страна оставалась в сфере интересов США.
Хельсинкская комиссия и Грузия
Хельсинкская комиссия США (официальное название – Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) – это независимое правительственное агентство, которое занимается мониторингом соблюдения прав человека, вопросами военной безопасности и экономического сотрудничества в 57 странах региона ОБСЕ.
В последние годы комиссия стала ключевым инструментом давления на правящую партию "Грузинская мечта" и поддержки оппозиционных стремлений грузинского общества.
Комиссия выступала с жесткими заявлениями по поводу использования спецсредств против протестующих, призывая Госдепартамент расследовать якобы факты применения химических веществ во время разгона протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, и разработала пакет санкций против властей Грузии под названием MEGOBARI Act.
Власти Грузии не раз обвиняли Хельсинкскую комиссию во вмешательстве во внутренние дела Грузии, предвзятости и превращении в "политический инструмент оппозиции".