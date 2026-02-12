https://sputnik-georgia.ru/20260212/priznanie-viny-ili-zhestkaya-liniya-tbilisi-otsenil-zayavleniya-tornton-297114379.html

Признание вины или жесткая линия: Тбилиси оценил заявления Торнтон

Признание вины или жесткая линия: Тбилиси оценил заявления Торнтон

Sputnik Грузия

Представители "Грузинской мечты" поблагодарили Лауру Торнтон за предоставленный список нежелательных организаций 12.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-12T19:51+0400

2026-02-12T19:51+0400

2026-02-12T20:05+0400

политика

грузия

новости

сша

европа

китай

зураб джапаридзе

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

госдепартамент сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0c/297114214_0:88:1589:982_1920x0_80_0_0_cf57e2147c6778d9923837e1c088b345.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Заявление директора программы глобальной демократии Института Маккейна Лауры Торнтон на брифинге в Хельсинкской комиссии 11 февраля стало новой темой для спора об иностранном влиянии в Грузии между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Ключевые заявления ТорнтонНа брифинге Лаура Торнтон в очередной раз оценила ситуацию в Грузии, обвинив страну в поддержке России и антиамериканских действиях.По ее словам, представители власти Грузии переносят негативные акценты на Европу и США.По мнению представителя Института Маккейна, признаки "демократического отката" в Грузии появились давно, и, несмотря на участившиеся нападки на гражданский сектор, Институт Маккейна продолжит помогать гражданскому обществу, которое борется за демократию.По ее словам, Национальный фонд в поддержку демократии, Фонд Маршалла и Фонд Сороса в течение многих лет поддерживали гражданское общество Грузии. Следовательно, они способны приспособиться, и существуют механизмы, позволяющие и дальше поддерживать гражданское общество и независимые СМИ в Грузии.Заявление Торнтон совпало с рассмотрением в Грузии правил, ужесточающих получение грантов в Грузии, которые существенно сужают круг финансирования из-за рубежа, получаемого без согласия правительства Грузии.Признание виныВ правящей партии "Грузинская мечта" посчитали подобные заявления Торнтон прямым подтверждением обвинений в том, что Институт Маккейна, как и другие иностранные институты, был активно включен в поддержку насильственной смены власти в Грузии.По его мнению, заявление Торнтон должно заинтересовать правоохранительные органы Грузии. Другой представитель правящей партии Леван Мачавариани отметил, что такие заявления только помогают парламенту принимать меры.По его словам, власти постепенно заполняют существующие "черные дыры" для иностранного финансирования в грузинском законодательстве, и никому не будет дано право вмешиваться во внутренние политические процессы страны.Оппозиция при своем мненииМежду тем в оппозиции предпочли игнорировать вопрос финансирования и сделали акцент на отношении США к грузинской власти.На сегодняшний день между Грузией и США приостановлено стратегическое партнерство, и Белый дом игнорирует все предложения "Грузинской мечты" по перезагрузке отношений и началу нового диалога на равных. В силе остаются и санкции США против почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.А вот один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе отмечает, что в условиях игнорирования со стороны Белого дома Грузии важно, чтобы страна оставалась в сфере интересов США.Хельсинкская комиссия и ГрузияХельсинкская комиссия США (официальное название – Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) – это независимое правительственное агентство, которое занимается мониторингом соблюдения прав человека, вопросами военной безопасности и экономического сотрудничества в 57 странах региона ОБСЕ.В последние годы комиссия стала ключевым инструментом давления на правящую партию "Грузинская мечта" и поддержки оппозиционных стремлений грузинского общества.Комиссия выступала с жесткими заявлениями по поводу использования спецсредств против протестующих, призывая Госдепартамент расследовать якобы факты применения химических веществ во время разгона протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, и разработала пакет санкций против властей Грузии под названием MEGOBARI Act.Власти Грузии не раз обвиняли Хельсинкскую комиссию во вмешательстве во внутренние дела Грузии, предвзятости и превращении в "политический инструмент оппозиции".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251204/ssha-deystvuyut-pragmatichno-v-otnoshenii-gruzii-reaktsiya-na-blokirovku-megobari-act-296061528.html

сша

европа

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, европа, китай, зураб джапаридзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, госдепартамент сша, обсе