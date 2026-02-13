https://sputnik-georgia.ru/20260213/bbc-otvetila-gruzii-po-materialu-o-primenenii-khimoruzhiya-protiv-protestuyuschikh-297121799.html

BBC ответила Грузии по материалу о применении химоружия против протестующих

BBC ответила Грузии по материалу о применении химоружия против протестующих

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Британская вещательная корпорация BBC в рамках установленного процесса рассмотрела и дала ответы на официальную жалобу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по опубликованному материалу о возможном применении химического вещества против протестующих, сообщает телеканал "Формула" со ссылкой на представителя BBC.Грузинская сторона направила BBC официальную претензию в середине января. Правящая партия требует удалить фильм и все связанные с ним материалы с соответствующих платформ, а также официально опровергнуть необоснованные предположения и утверждения о якобы использовании грузинскими правоохранительными органами вещества "камит".Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в комментарии отметил, что ответ BBC был получен несколько дней назад. "Это естественно, они заранее имели свою позицию и не намерены пересматривать действия своих журналистов. В этом ответе содержится та же позиция. С самого начала мы заявляли, что будем действовать по процедурам. Наши юристы уже работают над ответной жалобой, которая в соответствии с британским законодательством должна быть снова направлена в BBC, на уровне их внутренних правил", – сказал Папуашвили.Он отметил, что рассчитывать на справедливое признание ошибок со стороны BBC было бы наивно, и подчеркнул, что опыт показывает: всякий раз, когда иностранное государство или организация вмешивались в дела Грузии, это заканчивалось поражением, и, по его словам, в данном случае будет так же."В соответствии с установленным процессом рассмотрения жалоб, мы подтверждаем, что уже ответили истцу на его вопросы. Мы поддерживаем журналистику, представленную в документальном фильме BBC Eye „Когда вода обжигает: борьба за Грузию“, и нашу независимую расследовательскую журналистику о реакции властей Грузии на протесты в Тбилиси", – цитирует оппозиционный телеканал "Формула" слова представителя BBC.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти используют все доступные механизмы для защиты правды в связи с опубликованным материалом BBC, а в случае отсутствия надлежащего ответа намерены продолжить разбирательство как в британском регулирующем органе, так и в международных судебных инстанциях.Грузия против BBCТребования правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" заключаются в следующем:Скандальный репортаж и выводы следствияBBC обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования были опрошены эксперты по химоружию, бывшие сотрудники МВД и врачи, собраны данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ. По данным следствия, МВД приобрело хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен у израильской компании в 2007 и 2009 годах, и именно это вещество использовалось для разгонов протестующих с применением водометов.По итогам расследования СГБ установило, что ни один свидетель, на чьих показаниях основывалась информация BBC, не подтверждал, что данные касались отравляющего вещества "камит". Кроме того, Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались выводы BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия возле Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

