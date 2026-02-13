https://sputnik-georgia.ru/20260213/snizhenie-tsen-v-gruzii-zavisit-ot-effektivnosti-postavok--assotsiatsiya-roznichnoy-torgovli-297118090.html

Снижение цен в Грузии зависит от эффективности поставок – Ассоциация розничной торговли

Снижение цен в Грузии зависит от эффективности поставок – Ассоциация розничной торговли

13.02.2026

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Ключом к снижению цен на продукты питания в Грузии является повышение эффективности цепочки поставок и сокращение лишних логистических звеньев, говорится в заявлении Ассоциации розничной торговли на фоне продолжающейся дискуссии о ценообразовании. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. В начале февраля была создана парламентская комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо. Именно поэтому, по мнению представителей ассоциации, грузинская модель все еще находится в процессе трансформации. Сегодня одна и та же торговая точка часто снабжается разными поставщиками, использующими разные виды транспорта. "Это означает больше логистических операций, больше топлива, больше времени и, в конечном итоге, больше затрат, которые отражаются на цене продукта и перекладываются на потребителя", – говорится в заявлении. Отдельно ассоциация прокомментировала вопрос кэшбэков и ретробонусов. "Кэшбэк – это один из компонентов общей маржи и наценки, который включается в условия торговли, согласованные между поставщиком и сетью с самого начала. Это не дополнительный налог или сумма, которая добавляется к цене позже", – отмечено в заявлении. Этот ресурс в основном используется для акций, временных скидок, улучшенной презентации товаров и других мероприятий, в конечном итоге направленных на интересы потребителя. По данным исследований, средняя маржа супермаркетов в Грузии ниже европейских показателей, а на организованную розницу приходится около 40% рынка. При этом в небрендированных магазинах, где кэшбэк почти не применяется, товары часто стоят дороже. Это, по мнению ассоциации, подтверждает, что проблема цен лежит прежде всего в неэффективной дистрибуции. Ассоциация заявила о готовности обсуждать отмену кэшбэков и ретробонусов при условии, что соответствующее снижение будет отражено в отпускных ценах. Ожидается, что по итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

