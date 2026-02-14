https://sputnik-georgia.ru/20260214/v-gruzii-anonsirovali-massovoe-vydvorenie-nelegalov-297131837.html

В Грузии анонсировали массовое выдворение нелегалов

В Грузии анонсировали массовое выдворение нелегалов

Sputnik Грузия

Одним из наших главных приоритетов и планов на текущий год является выдворение от 3 500 до 4 000 нелегальных мигрантов, заявил министр 14.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-14T13:13+0400

2026-02-14T13:13+0400

2026-02-14T13:45+0400

грузия

новости

общество

миграционная политика

миграция

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1c/295563385_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_3ff7b0eeb5dff80ee19a5ffb849e3e16.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Борьба с незаконной миграцией остается одним из приоритетов Грузии, и в 2026 году из Грузии планируется выдворить от 3 500 до 4 000 нелегальных мигрантов, заявил министр внутренних дел страны Гека Геладзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в пятницу опубликовал видеообращение, где сообщил, что ограничения на работу иностранцев в стране помогут защитить интересы экономики и граждан. С 1 марта 2026 года иностранным гражданам, работающим в Грузии, потребуется специальное разрешение на работу, а также им будут ограничены возможности работать по ряду профессий. По его словам, благодаря законодательным изменениям 2025 года, а также внедрению новых технологий и инфраструктуры, за последний год из Грузии было выдворено более 1 300 нелегальных мигрантов – на 207% больше, чем в 2024 году. Борьба с нелегалами Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан – этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год. По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан. Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, миграционная политика, миграция, мвд грузии