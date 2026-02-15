https://sputnik-georgia.ru/20260215/gruziya-obygrala-niderlandy-v-matche-chempionata-evropy-po-regbi-297157514.html

Грузия обыграла Нидерланды в матче чемпионата Европы по регби

Грузия обыграла Нидерланды в матче чемпионата Европы по регби

Грузинские регбисты сыграют финальный матч группового этапа против сборной Испании 21 февраля на стадионе "Авчала" в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби одержала победу с бонусным очком над командой Нидерландов в матче второго тура чемпионата Европы – 61:12. В первом тайме грузинская команда оформила четыре попытки и получила бонусное очко – Апрасидзе и Иванишвили занесли по одной попытке головой, а Маткава оформил дубль (все реализации были точными). "Боржгалоснеби" выиграли первый тайм со счетом 28:5. Во втором тайме Нидерланды занесли вторую попытку и сократили отставание, но через несколько минут Апрасидзе записал на свой счет вторую попытку. В первом матче ЧЕ сборная Грузии разгромила Швейцарию со счетом 54:3. Чемпионат Европы 2026 года пройдет по той же системе, что и в прошлом: на первом этапе восемь команд будут разделены на две группы, из которых две команды-победительницы выйдут в полуфинал кубка, а остальные будут бороться за места с V по VIII. В группу А входят Испания, Грузия, Швейцария и Нидерланды, а в группу B – Португалия, Румыния, Германия и Бельгия. Полуфиналы состоятся 7-8 марта. Финальные матчи пройдут в Мадриде 15 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

