Грузия обыграла Нидерланды в матче чемпионата Европы по регби
Грузия обыграла Нидерланды в матче чемпионата Европы по регби
Sputnik Грузия
Грузинские регбисты сыграют финальный матч группового этапа против сборной Испании 21 февраля на стадионе "Авчала" в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби одержала победу с бонусным очком над командой Нидерландов в матче второго тура чемпионата Европы – 61:12. В первом тайме грузинская команда оформила четыре попытки и получила бонусное очко – Апрасидзе и Иванишвили занесли по одной попытке головой, а Маткава оформил дубль (все реализации были точными). "Боржгалоснеби" выиграли первый тайм со счетом 28:5. Во втором тайме Нидерланды занесли вторую попытку и сократили отставание, но через несколько минут Апрасидзе записал на свой счет вторую попытку. В первом матче ЧЕ сборная Грузии разгромила Швейцарию со счетом 54:3. Чемпионат Европы 2026 года пройдет по той же системе, что и в прошлом: на первом этапе восемь команд будут разделены на две группы, из которых две команды-победительницы выйдут в полуфинал кубка, а остальные будут бороться за места с V по VIII. В группу А входят Испания, Грузия, Швейцария и Нидерланды, а в группу B – Португалия, Румыния, Германия и Бельгия. Полуфиналы состоятся 7-8 марта. Финальные матчи пройдут в Мадриде 15 марта.
Грузинские регбисты сыграют финальный матч группового этапа против сборной Испании 21 февраля на стадионе "Авчала" в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби одержала победу с бонусным очком над командой Нидерландов в матче второго тура чемпионата Европы – 61:12.
В первом тайме грузинская команда оформила четыре попытки и получила бонусное очко – Апрасидзе и Иванишвили занесли по одной попытке головой, а Маткава оформил дубль (все реализации были точными). "Боржгалоснеби" выиграли первый тайм со счетом 28:5.
Во втором тайме Нидерланды занесли вторую попытку и сократили отставание, но через несколько минут Апрасидзе записал на свой счет вторую попытку.
В первом матче ЧЕ сборная Грузии разгромила Швейцарию со счетом 54:3.
Грузинские регбисты сыграют финальный матч группового этапа против сборной Испании 21 февраля на стадионе "Авчала" в Тбилиси. Начало матча – в 16:00.
Чемпионат Европы 2026 года пройдет по той же системе, что и в прошлом: на первом этапе восемь команд будут разделены на две группы, из которых две команды-победительницы выйдут в полуфинал кубка, а остальные будут бороться за места с V по VIII.
В группу А входят Испания, Грузия, Швейцария и Нидерланды, а в группу B – Португалия, Румыния, Германия и Бельгия. Полуфиналы состоятся 7-8 марта. Финальные матчи пройдут в Мадриде 15 марта.