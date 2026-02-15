https://sputnik-georgia.ru/20260215/olimpiyskie-igry-v-milane-nino-tsiklauri-voshla-v-top-50-gigantskogo-slaloma-297157064.html

Олимпийские игры в Милане: Нино Циклаури вошла в топ-50 гигантского слалома

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинская горнолыжница Нино Циклаури финишировала 49-й в гигантском слаломе на XXV зимних Олимпийских играх, которые проходят в Милане и Кортине-д'Ампеццо.В Кортине представительница олимпийской сборной Грузии показала 55-й результат в первом заезде – 1:12.39, а во втором прошла дистанцию за 1:19.40. По сумме двух попыток она заняла 49-е место. Циклаури стала первой грузинской спортсменкой (как среди женщин, так и среди мужчин), которая участвует в зимних Олимпийских играх в пятый раз подряд. Ранее, 14 февраля, в гигантском слаломе среди мужчин выступил Лука Бучукури. В первом заезде он показал 61-й результат (1:28.21), во втором – 51-й (1:20.57), а по сумме двух попыток занял 56-е место. Циклаури продолжит выступление 18 февраля в слаломе. В этой же дисциплине 16 февраля стартует Бучукури. В воскресенье с короткой программой на Олимпиаде выступит пара фигуристов – Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

