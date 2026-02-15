https://sputnik-georgia.ru/20260215/zelenskiy-uveren-chto-emu-mozhno-khamit-i-trebovat-vse-podryad--deputat-gosdumy-297155521.html

Зеленский уверен, что ему можно хамить и требовать все подряд – депутат Госдумы

Sputnik Грузия

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы думает о росте своего живота, а не об армии 15.02.2026, Sputnik Грузия

в мире

политика

сша

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

дональд трамп

обострение ситуации вокруг украины

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Владимир Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждую реплику будут встречать аплодисментами, однако реальность прямо противоположная, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").Накануне Зеленский в ходе выступления на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности по-хамски высказался в адрес венгерского премьер-министра Виктор Орбана. Зеленский заявил, что Орбан думает о росте своего живота, а не армии.В тот же день глава правительства Венгрии прокомментировал выпад главы киевского режима. Он сообщил, что из-за неправильного восприятия Зеленским ситуации по поводу присоединения к ЕС Украина не сможет вступить в объединение.Парламентарий обратил внимание, что президент США Дональд Трамп обратился со словами поддержки к Орбану, а не к Зеленскому. Хамитов напомнил, что Орбан является опытным и дальновидным политиком, никогда не изменявшим здравому смыслу."Неудивительно, что он, в отличие от некоторых горе-шоуменов, пользуется авторитетом на международном уровне", – подчеркнул Хамитов.По мнению Хамитова, главная тенденция последнего времени в том, что время "разглагольствующих политиканов" закончилось. Началась эпоха реальных дел и трезвого взгляда на происходящее. Поэтому тем, кто привык привлекать к себе внимание, чтобы "под шумок откусить еще немного от общего пирога", теперь придется непросто.Парламентарий считает, что выиграют те политики, которые предпочитают конструктивную работу, а не популистские лозунги или "шутовское кривляние".На минувшей неделе Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих в Венгрии парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

венгрия

