Поправки в закон "О грантах": свобода слова гарантирована, экстремизм под контролем

Поправки в закон "О грантах": свобода слова гарантирована, экстремизм под контролем

Пакет поправок вводит уголовную ответственность для руководителей партий, получающих иностранное финансирование 16.02.2026

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Свобода слова и выражения в Грузии будет гарантирована и не ограничена, однако будет иметь определенные границы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе, комментируя пакет изменений в закон "О грантах". Разработанный правящей партией пакет поправок предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение правил, установленных законом о грантах. Депутаты рассматривают изменения на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам в понедельник. "Свобода слова и выражения не будет запрещена и ограничена. Границы будут определяться так же, как в Германии. Лица, которые пытаются использовать себя для экстремистских целей, выдавая себя за конституционные органы, и при этом призывая других массово нарушать закон, что направлено против конституционного строя или создает угрозу государству, совершают преступление", – отметил Гордуладзе. Он пояснил, что если в стране не будут функционировать парламент, администрация президента или другие конституционные органы, законы будут игнорироваться, власть будет контролироваться извне, а люди смогут действовать без ограничений, то такие действия будут считаться преступлением. Особенно, если они происходят систематически и публично, а не единично. Заместитель главы парламентского комитета по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил, что поправки в закон направлены на защиту государства от экстремизма. Наказуемыми будут только призывы к преступным действиям и действия, создающие непосредственную угрозу игнорирования конституционных органов, пояснил депутат. Что меняется В пакете законопроектов уточняется определение грантов. Согласно новшеству, грантом также будут считаться средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с убеждением или намерением оказать влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. А также для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, и для деятельности, проистекающей из политических или публичных интересов, подходов или отношений правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Получение такого гранта лицом возможно только с предварительного разрешения правительства Грузии. Грантом будут считаться и деньги, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или другими видами помощи. Если иностранное государство наймет экспертов в Грузии за деньги, это будет считаться грантом. Изменения затронут иностранные организации, фактически работающие в стране, а также филиалы и представительства зарубежных компаний. Законом устанавливается понятие юридического лица другого государства, деятельность которого включает в себя активность по вопросам, связанным с Грузией. По закону такое юридическое лицо может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии. В противном случае на него будет возложена уголовная ответственность. Также, по новым правилам, если представительство, филиал или отделение нерезидента – юридического лица – получает грант, в том числе от того юридического лица, филиалом которого оно является, этому филиалу требуется предварительное согласие правительства Грузии на получение гранта.Законопроектом определено, что получение таким филиалом гранта без согласия повлечет за собой административную ответственность в виде штрафа в двукратном размере от суммы незаконно полученного гранта. Еще одним новшеством станет введение в законодательство понятия "внешний лоббизм". В частности, прямая или косвенная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иного преимущества гражданину или юридическому лицу другого государства за осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, поправки будут внесены и в другие законы. Так, цель осуществления деятельности по политическим вопросам Грузии будет считаться отягчающим обстоятельством при обвинении в отмывании денежных средств и повлечет за собой лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Кроме того, пакет вводит уголовную ответственность для руководителей партий, получающих иностранное финансирование. Такое нарушение повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

