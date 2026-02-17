https://sputnik-georgia.ru/20260217/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-chelovek-297187354.html

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков человек

17.02.2026

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции в течение нескольких дней задержали и выдворили из страны 57 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Из страны были высланы граждане Турции, Туркменистана, Индии, Азербайджана, России, Беларуси, Египта, Ирака, Нигерии, Кубы, Армении, Великобритании, Ирана, Молдовы, Судана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну. Борьба с нелегалами Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан – этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год. По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан. Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

