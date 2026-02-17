https://sputnik-georgia.ru/20260217/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-chelovek-297187354.html
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков человек
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков человек
Sputnik Грузия
В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну 17.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-17T22:25+0400
2026-02-17T22:25+0400
2026-02-17T22:25+0400
грузия
новости
общество
миграция
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297186997_0:19:1281:739_1920x0_80_0_0_925b7eb15fc70eb76e33adfa7f9d5211.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции в течение нескольких дней задержали и выдворили из страны 57 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Из страны были высланы граждане Турции, Туркменистана, Индии, Азербайджана, России, Беларуси, Египта, Ирака, Нигерии, Кубы, Армении, Великобритании, Ирана, Молдовы, Судана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну. Борьба с нелегалами Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан – этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год. По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан. Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297186997_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_fd8e74b4f05833d0601fb753297495b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, миграция, мвд грузии
грузия, новости, общество, миграция, мвд грузии
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков человек
В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции в течение нескольких дней задержали и выдворили из страны 57 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Из страны были высланы граждане Турции, Туркменистана, Индии, Азербайджана, России, Беларуси, Египта, Ирака, Нигерии, Кубы, Армении, Великобритании, Ирана, Молдовы, Судана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая.
В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну.
Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан – этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год.
По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны.
Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан.
Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана.
Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России.