Из Грузии в 2026 году выдворят до 4 тысяч нелегалов – МВД

Из Грузии в 2026 году выдворят до 4 тысяч нелегалов – МВД

Одним из главных приоритетов министерства внутренних дел является борьба с нелегальной миграцией, заявили в ведомстве 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T10:48+0400

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии планирует депортировать до четырех тысяч нелегалов из Грузии в этом году, заявил журналистам министр внутренних дел Гела Геладзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что с 1 марта 2026 года иностранцам потребуется специальное разрешение на работу, а ряд профессий для них будет ограничен. По словам властей, новые меры направлены на защиту интересов граждан и регулирование рынка труда, предотвращение незаконной работы и усиление контроля над трудовой миграцией По его словам, одним из главных приоритетов министерства внутренних дел является борьба с нелегальной миграцией. "Министерство внутренних дел очень активно работает в этом направлении как в законодательном, структурном, технологическом, так и в инфраструктурном плане", – сказал Геладзе. Борьба с нелегалами Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан – этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год. По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан. Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

