Из Грузии в 2026 году выдворят до 4 тысяч нелегалов – МВД

17.02.2026
2026-02-17T10:48+0400
2026-02-17T10:48+0400
2026-02-17T11:02+0400
10:48 17.02.2026 (обновлено: 11:02 17.02.2026)
Одним из главных приоритетов министерства внутренних дел является борьба с нелегальной миграцией, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии планирует депортировать до четырех тысяч нелегалов из Грузии в этом году, заявил журналистам министр внутренних дел Гела Геладзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что с 1 марта 2026 года иностранцам потребуется специальное разрешение на работу, а ряд профессий для них будет ограничен. По словам властей, новые меры направлены на защиту интересов граждан и регулирование рынка труда, предотвращение незаконной работы и усиление контроля над трудовой миграцией
"Только в этом году было депортировано более 400 нелегалов. На прошлой неделе я сообщил, что в 2025 году было депортировано более 1300 нелегалов. Конечно, это наш приоритет, и в этом году мы планируем депортировать до 4 тысяч нелегалов", – сказал Геладзе.
По его словам, одним из главных приоритетов министерства внутренних дел является борьба с нелегальной миграцией.
"Министерство внутренних дел очень активно работает в этом направлении как в законодательном, структурном, технологическом, так и в инфраструктурном плане", – сказал Геладзе.
Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан – этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год.
По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан.
Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России.