Тендер мэрии Тбилиси на строительство трамвайной линии завершится 31 марта
17.02.2026, Sputnik Грузия
Стоимость проекта составляет около 417 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Повторный тендер, объявленный мэрией Тбилиси, на проектирование и строительство трамвайной линии завершится 31 марта 2026 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство трамвайной линии в октябре 2025 года с ориентировочной стоимостью 416 миллионов лари. Однако желающих участвовать в тендере не нашлось, поскольку международные инженерные компании указали на "туманность требований" и неточности. Тендер пришлось объявить повторно 13 февраля. Мэр пояснил, что была выявлена необходимость корректировки технических параметров и процедур в тендерной документации, поэтому пришлось объявлять новый тендер для привлечения большего числа квалифицированных иностранных компаний. "В ходе тендера наблюдался большой интерес со стороны квалифицированных иностранных компаний, и активно уточнялись необходимые технические параметры и процедуры", – отметил Каладзе. Что касается самого проекта, то, по словам мэра Тбилиси, тендер включает подготовку необходимой проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству трамвайной линии, соединяющей Диди Дигоми и Дидубе. Приблизительная длина трамвайной линии составит 7,5 км с 11 остановками. По словам Каладзе, тендер, помимо проектирования и строительства самой линии, включает в себя и обустройство депо, рассчитанное на 10 трамваев (с возможностью размещения еще одного). Срок реализации проекта 36 месяцев с момента подписания контракта. Стоимость проекта составляет около 417 млн лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
