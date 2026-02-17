https://sputnik-georgia.ru/20260217/tender-merii-tbilisi-na-stroitelstvo-tramvaynoy-linii-zavershitsya-31-marta-297182855.html

Тендер мэрии Тбилиси на строительство трамвайной линии завершится 31 марта

Тендер мэрии Тбилиси на строительство трамвайной линии завершится 31 марта

Sputnik Грузия

Стоимость проекта составляет около 417 миллионов лари 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T20:22+0400

2026-02-17T20:22+0400

2026-02-17T20:22+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

транспорт

транспорт в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Повторный тендер, объявленный мэрией Тбилиси, на проектирование и строительство трамвайной линии завершится 31 марта 2026 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство трамвайной линии в октябре 2025 года с ориентировочной стоимостью 416 миллионов лари. Однако желающих участвовать в тендере не нашлось, поскольку международные инженерные компании указали на "туманность требований" и неточности. Тендер пришлось объявить повторно 13 февраля. Мэр пояснил, что была выявлена необходимость корректировки технических параметров и процедур в тендерной документации, поэтому пришлось объявлять новый тендер для привлечения большего числа квалифицированных иностранных компаний. "В ходе тендера наблюдался большой интерес со стороны квалифицированных иностранных компаний, и активно уточнялись необходимые технические параметры и процедуры", – отметил Каладзе. Что касается самого проекта, то, по словам мэра Тбилиси, тендер включает подготовку необходимой проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству трамвайной линии, соединяющей Диди Дигоми и Дидубе. Приблизительная длина трамвайной линии составит 7,5 км с 11 остановками. По словам Каладзе, тендер, помимо проектирования и строительства самой линии, включает в себя и обустройство депо, рассчитанное на 10 трамваев (с возможностью размещения еще одного). Срок реализации проекта 36 месяцев с момента подписания контракта. Стоимость проекта составляет около 417 млн лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260216/meriya-prodolzhaet-iskat-stroiteley-tramvaynoy-linii-v-tbilisi-297142950.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии