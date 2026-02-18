https://sputnik-georgia.ru/20260218/byvshemu-genprokuroru-gruzii-predyavyat-obvineniya-po-delu-o-koll-tsentrakh-297194121.html

Бывшему генпрокурору Грузии предъявят обвинения по делу о колл-центрах

Бывшему генпрокурору Грузии предъявят обвинения по делу о колл-центрах

Дело о колл-центрах привело к аресту известной грузинской журналистки Элисо Киладзе, а экс-генпрокурору Грузии будут выдвинуты новые обвинения 18.02.2026

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе официально будет предъявлено обвинение в отмывании денег по делу о колл-центрах; по этому же делу задержана известная журналистка Элисо Киладзе, говорится в сообщении Генпрокуратуры.Помимо бывшего генерального прокурора и Киладзе, по делу проходят бывший сотрудник следственной службы Минфина Грузии Михаил Чохели, а также Давид Микадзе и Ираклий Сехниашвили.Всем им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денежных средств.Фигуранты дела Михаил Чохели – один из чиновников, в доме которого была обнаружена крупная сумма денег во время обыска, проводимого одновременно в домах экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Георгия Лилуашвили и самого Парцхаладзе.Давид Микадзе проходит вместе с Парцхаладзе по делу об убийстве брата вора в законе Мераба Сухумского – Левана Джангвеладзе, совершённом 14 марта 2025 года в Тбилиси.Среди уголовных дел было и дело о колл-центрах. В 2025 году Киладзе заявила, что знает многое по этому делу, и обвинила лидеров "Единого Национального Движения" в финансировании через колл-центры, которые она разоблачала.В данный момент Отар Парцхаладзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели не находятся в Грузии. Георгию Микадзе объявят приговор в тюрьме.Прокуратура будет требовать отпустить под залог Гиви Джибладзе, Бена Анори, Торнике Джанелидзе и Георгия Камладзе, которые не только признались в содеянном, но и сотрудничали со следствием. В отношении остальных, в том числе Киладзе, прокуратура потребует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.Детали дела о колл-центрахПо данным следствия, в 2020-2023 годах в Грузии под покровительством Отара Парцхаладзе функционировала организованная преступная группа, имевшая согласованную структурированную форму, целью которой было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денежных средств.По данным следствия, операторы таких колл-центров привлекали пользователей на фальшивые торговые платформы, обещали выгодные инвестиции, вовлекали их в торговлю и обманным путём завладевали крупными суммами денежных средств или криптовалютой, инвестированными пользователями, а затем размещали, распределяли и интегрировали незаконные активы.Функции членов организованной группы включали обеспечение бесперебойного функционирования преступных колл-центров, защиту и покровительство их незаконной деятельности от правоохранительных органов и конкурирующих организаций, информационную поддержку в случае разоблачения и, при необходимости, содействие раскрытию деятельности так называемых "непокорных конкурентов".В частности, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Гиоргий Камладзе занимались непосредственно бизнес-деятельностью колл-центров.Иванишвили 70 лет: гроссмейстер грузинской политики принимает поздравления>>Гиоргий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели через Парцхаладзе обеспечивали покровительство преступной деятельности колл-центров, что подразумевало защиту от вмешательства правоохранительных органов и конкурирующих организаций.Элисо Киладзе, в случае разоблачения деятельности колл-центра либо возникновения такого риска, распространяя соответствующую информацию на различных медиаплатформах, обеспечивала представление преступной деятельности как законной.Кроме того, она боролась с конкурирующими колл-центрами, угрожая распространением информации об их местонахождении и сотрудниках, а затем создавала условия для их переманивания путём шантажа.На данном этапе расследованием установлено, что в 2020-2023 годах в рамках преступной деятельности члены организованной группы обманным путем завладели криптовалютой, принадлежавшей более чем двумстам гражданам иностранного государства, на сумму около 9,5 миллиона долларов США.Впоследствии, с целью легализации незаконных доходов, виртуальные активы, обманным путём полученные от потерпевших, дробились посредством многочисленных транзакций по различным криптокошелькам, которыми распоряжались члены организованной преступной группы, а наличные денежные средства, полученные в результате конвертации виртуальных активов, использовались для нужд организованной преступной группы и приобретения имущества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

