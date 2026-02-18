Иванишвили 70 лет: гроссмейстер грузинской политики принимает поздравления

https://sputnik-georgia.ru/20260218/ivanishvili-70-let-grossmeyster-gruzinskoy-politiki-prinimaet-pozdravleniya-297192648.html

Первые лица Грузии поблагодарили Бидзину Иванишвили за его неоценимый вклад в развитие всех сфер жизни страны, особенно за готовность к защите интересов родины 18.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил с днем рождения основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили с 70-летним юбилеем, подчеркнув его незаменимую роль в новейшей истории страны. По словам главы правительства, в сложнейший для Грузии период, когда "были попраны демократия, верховенство закона, человеческое достоинство, свобода бизнеса и СМИ", именно Иванишвили внес перелом в развитие государства. Кобахидзе заявил, что после смены власти в 2012 году в стране утвердилась демократия, восстановлены свобода бизнеса и медиаплюрализм, экономика выросла в четыре раза, а Грузия вернула независимость и государственный суверенитет. По его словам, для смены власти в 2012 году одних патриотических мотивов было недостаточно. Для демонтажа поддерживаемого извне преступного режима потребовались особая мудрость и стратегическое мышление. Он отметил, что в 2011 году большинство не верило в возможность изменить ситуацию демократическим путем. Глава правительства также провел параллель с событиями после 2022 года, заявив, что сохранение стабильности и недопущение сценария развития событий, подобного украинскому, потребовали такой же решительности и дальновидности. По его словам, в условиях серьезного внешнего давления Грузии удалось сохранить мир, обеспечить экономический рост и укрепить независимость и суверенитет, что является заслугой Иванишвили. Глава правительства также подчеркнул, что Иванишвили привнес в грузинскую политику "культуру терпеливой и последовательной работы", выразив уверенность, что под его лидерством правящая команда и впредь будет добиваться успехов. С юбилеем Иванишвили также поздравил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, отметив его значительный вклад в мирное развитие страны.Губанова сохранила шанс на олимпийскую медаль в Милане >>По словам Каладзе, создание партии "Грузинская мечта" и приход Иванишвили в политику положили начало новому этапу в истории Грузии, который он охарактеризовал как путь побед, реализуемый при активной роли грузинского народа. Мэр подчеркнул, что Иванишвили одним из первых открыто заявил о влиянии "глубинного государства" и выступил с критикой псевдолиберальных сил. Он также отметил, что попытки дестабилизации страны, внешнее давление и угрозы в адрес Иванишвили лишь сделали происходящие процессы более очевидными. Запад против ИванишвилиНекоторые местные оппоненты и представители гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской Мечты" (ГМ) дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом.С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формировании партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер не раз утверждал о введении неформальных санкций против него.Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse в Швейцарии. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами.Продукция животноводства уменьшилась в Грузии в 2025 году – данные статистики>>Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т. н. "второго фронта".В конце ноября и в начале декабря 2024 года по Тбилиси прокатилась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против участвовавших официальных сил. Украина отреагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд.Официальная причина – насилие против "мирных протестующих", преследование политических оппонентов, отказ от расследования правонарушений, а также, по заверению администрации Джо Байдена "прямое или косвенное участие в действиях, которые подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах правительства России, прямо или косвенно..."Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

