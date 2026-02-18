https://sputnik-georgia.ru/20260218/faktory-migratsii-i-metody-borby-s-nelegalami--mnenie-premer-ministra-gruzii-297195851.html

Факторы миграции и методы борьбы с нелегалами – мнение премьер-министра Грузии

18.02.2026

ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. На миграцию в Грузии влияют несколько факторов, и власти сделают все, чтобы избежать увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте, отвечая на вопросы в рамках интерпелляции.Число иностранных граждан в Грузии, по предварительным данным, составляет максимум 257 тысяч, и управлять миграционными процессами зачастую трудно.По его словам, трудовая миграция особенно важна для Грузии.В то же время Кобахидзе отметил, что в Грузии обязательно появятся сферы, где будет запрещено работать иностранцам, чтобы они не заменяли местную рабочую силу.Также он сообщил, что власти намерены усилить борьбу с нелегальной миграцией."По нашим предварительным данным, число нелегальных мигрантов составляет примерно 20 тысяч", – отметил он.Премьер-министр Грузии также обнародовал данные о распределении 257 тысяч иностранных мигрантов по статусу:В настоящее время в Грузии обсуждают вопросы миграции и ее влияние на жизнь в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

