Факторы миграции и методы борьбы с нелегалами – мнение премьер-министра Грузии
18.02.2026
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. На миграцию в Грузии влияют несколько факторов, и власти сделают все, чтобы избежать увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте, отвечая на вопросы в рамках интерпелляции.Число иностранных граждан в Грузии, по предварительным данным, составляет максимум 257 тысяч, и управлять миграционными процессами зачастую трудно.По его словам, трудовая миграция особенно важна для Грузии.В то же время Кобахидзе отметил, что в Грузии обязательно появятся сферы, где будет запрещено работать иностранцам, чтобы они не заменяли местную рабочую силу.Также он сообщил, что власти намерены усилить борьбу с нелегальной миграцией."По нашим предварительным данным, число нелегальных мигрантов составляет примерно 20 тысяч", – отметил он.Премьер-министр Грузии также обнародовал данные о распределении 257 тысяч иностранных мигрантов по статусу:В настоящее время в Грузии обсуждают вопросы миграции и ее влияние на жизнь в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. На миграцию в Грузии влияют несколько факторов, и власти сделают все, чтобы избежать увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте, отвечая на вопросы в рамках интерпелляции.
Число иностранных граждан в Грузии, по предварительным данным, составляет максимум 257 тысяч, и управлять миграционными процессами зачастую трудно.
"Грузия – туристическая страна, и в таком случае сложно управлять миграционными процессами. Также для иностранцев открыта система образования: сегодня в Грузии учатся 37 тысяч студентов, а третьим важным фактором является трудовая миграция", – сказал Кобахидзе.
По его словам, трудовая миграция особенно важна для Грузии.
"В Грузии есть много направлений, где ощущается дефицит рабочей силы, и если бы не иностранные работники, нам пришлось бы приостанавливать многие проекты, так как нет достаточного числа грузинских работников", – добавил премьер.
В то же время Кобахидзе отметил, что в Грузии обязательно появятся сферы, где будет запрещено работать иностранцам, чтобы они не заменяли местную рабочую силу.
Также он сообщил, что власти намерены усилить борьбу с нелегальной миграцией.
"По нашим предварительным данным, число нелегальных мигрантов составляет примерно 20 тысяч", – отметил он.
Премьер-министр Грузии также обнародовал данные о распределении 257 тысяч иностранных мигрантов по статусу:
107 тысяч – иностранцы, имеющие вид на жительство;
20 тысяч – иностранцы, находящиеся в стране нелегально;
125 тысяч – граждане Украины, имеющие вид на жительство или статус беженца в Грузии;
100 тысяч – мигранты, которым разрешено находиться в стране до года без визы.
В настоящее время в Грузии обсуждают вопросы миграции и ее влияние на жизнь в стране.