https://sputnik-georgia.ru/20260218/rossiyane-sostavlyayut-tret-vsekh-imeyuschikh-vid-na-zhitelstvo-v-gruzii-297194757.html

Россияне составляют треть всех имеющих вид на жительство в Грузии

Россияне составляют треть всех имеющих вид на жительство в Грузии

Sputnik Грузия

Вид на жительство имеют 32 129 тысяч россиян, из которых 30% – бывшие граждане Грузии или грузины по национальности 18.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-18T13:51+0400

2026-02-18T13:51+0400

2026-02-18T13:51+0400

грузия

новости

общество

индия

тбилиси

ираклий кобахидзе

азербайджан

мигранты

миграция

миграционные новости грузии сегодня

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/01/275370435_71:242:1155:852_1920x0_80_0_0_60437ae355c1c332daa091fe2bc2ee68.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вид на жительство в Грузии имеют более 107 тысяч иностранцев, из которых 29,9% – граждане России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте, отвечая на вопрос в рамках интерпелляции.По данным премьер-министра, вид на жительство имеют 32 129 россиян, из которых 30% – бывшие граждане Грузии или грузины по национальности.Таким образом, россияне занимают первое место среди иностранцев, имеющих вид на жительство. На втором месте находятся граждане Индии – 23 930 человек, большинство из которых являются студентами, обучающимися в Грузии.Третье место занимают граждане Азербайджана, которые составляют 6,3% от общего числа иностранцев. Большинство из них – покинувшие Грузию азербайджанцы, которые получили грузинское гражданство.В десятку также входят граждане Украины, Армении, Беларуси, Турции, Ирана, Судана и Китая. В настоящее время в Грузии обсуждают вопросы миграции и ее влияние на жизнь в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

индия

тбилиси

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, индия, тбилиси, ираклий кобахидзе, азербайджан, мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика