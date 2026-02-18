https://sputnik-georgia.ru/20260218/rossiyane-sostavlyayut-tret-vsekh-imeyuschikh-vid-na-zhitelstvo-v-gruzii-297194757.html
Россияне составляют треть всех имеющих вид на жительство в Грузии
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вид на жительство в Грузии имеют более 107 тысяч иностранцев, из которых 29,9% – граждане России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте, отвечая на вопрос в рамках интерпелляции.По данным премьер-министра, вид на жительство имеют 32 129 россиян, из которых 30% – бывшие граждане Грузии или грузины по национальности.Таким образом, россияне занимают первое место среди иностранцев, имеющих вид на жительство. На втором месте находятся граждане Индии – 23 930 человек, большинство из которых являются студентами, обучающимися в Грузии.Третье место занимают граждане Азербайджана, которые составляют 6,3% от общего числа иностранцев. Большинство из них – покинувшие Грузию азербайджанцы, которые получили грузинское гражданство.В десятку также входят граждане Украины, Армении, Беларуси, Турции, Ирана, Судана и Китая. В настоящее время в Грузии обсуждают вопросы миграции и ее влияние на жизнь в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
