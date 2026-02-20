https://sputnik-georgia.ru/20260220/prozrachnost-i-kontrol--premer-o-roli-npo-i-inostrannykh-sredstv-v-gruzii-297236529.html

Прозрачность и контроль – премьер о роли НПО и иностранных средств в Грузии

Прозрачность и контроль – премьер о роли НПО и иностранных средств в Грузии

Цель законодательных изменений – обеспечить прозрачность финансирования неправительственного сектора, который пытается активно участвовать в политической жизни... 20.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Неправительственные организации часто используются как инструмент внешнего политического вмешательства, поэтому финансирование таких организаций должно быть полностью прозрачным и контролироваться как внутри страны, так и на уровне Евросоюза, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление эксперта по кибербезопасности и экс-сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца. Ранее Бенц заявил, что участники протестов 2024 года против закона об "иноагентах" финансировались в период предыдущей администрации США, в том числе через USAID и NED. Он также подчеркнул "двойной стандарт" США. В стране уже десятилетиями действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но Вашингтон запрещает другим странам, включая Грузию, принимать аналогичное законодательство, поскольку сам стремится влиять на внутренние политические процессы в этих странах. Именно для этого, по словам премьера, НПО как феномен и были созданы. Он подчеркнул, что иностранные средства не должны использоваться для финансирования внутренней политики Грузии, и напомнил о принятом ранее важном решении по регулированию финансирования НПО. При этом Кобахидзе отметил, что некоторые европейские бюрократы прямо анонсируют, что планируют искать способы обойти действующее законодательство и косвенно финансировать политическую активность в Грузии. Он подчеркнул, что этому противостоят законопроекты, которые сейчас рассматривает парламент. Разработанный правящей партией пакет поправок предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение правил, установленных законом о грантах. Новый закон уточняет, что грантом будут считаться любые средства от иностранных граждан или организаций, если они используются или могут быть использованы для влияния на правительство Грузии, государственные органы или общество. Парламент на этой неделе во втором чтении проголосовал за появление в уголовном праве Грузии нового термина – "экстремизм против конституционного устройства". Наказанием за это будет штраф, либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Для юридических лиц предусмотрена возможность ликвидации. Отягчающим обстоятельством станет мотив преступления против конституционного строя или конституционных органов. В этом случае к основному сроку добавляется один год. Более строгие меры будут применяться и к административным правонарушениям, связанным с экстремизмом.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Грузия намерена достичь оптимального уровня безработицы – премьер Грузии>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

