Международный фестиваль молодежи в России соберет участников из 190 стран
13:08 21.02.2026 (обновлено: 13:30 21.02.2026)
Всемирный фестиваь молодежи
© wyffest.com
Принять участие в мероприятии могут люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые должны пройти регистрацию на сайте фестиваля и выполнить конкурсные задания до 30 апреля
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Международный фестиваль молодежи, реализуемый по нацпроекту "Молодежь и дети", пройдет 11-17 сентября в Екатеринбурге (Российская Федерация), регистрация уже началась.
Международный фестиваль молодежи на 10 тысяч участников из 190 стран станет частью "семьи" мероприятий Всемирного фестиваля молодежи, начало которым было положено в "Сириусе" в 2024 году. В соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина о сохранении и развитии наследия ВФМ, фестивальные международные мероприятия для молодежи проходят в России ежегодно.
В рамках фестиваля участников ждут лекции, ток-шоу и тренд-баттлы, а также культурная, спортивная программа и экскурсии.
Международный фестиваль молодежи в России
Международный фестиваль молодежи в России
© www.wyffest.com
Принять участие в Международном фестивале молодежи-2026 могут люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые должны пройти регистрацию на сайте фестиваля и выполнить конкурсные задания до 30 апреля 2026 года.
Для участия необходимо:
написать эссе
загрузить видеовизитку.
По итогам конкурсного отбора из претендентов, подавших заявку в основной этап регистрации, формируются основной и резервный составы участников. При изменении списков основного состава претенденты из резервного состава могут быть рассмотрены повторно и приглашены к участию.
Заявки претендентов, завершивших выполнение конкурсных заданий в дополнительный (резервный) этап, включаются в общий резервный состав участников. Рассмотрение и оценка конкурсных заданий данных претендентов осуществляется исключительно по решению конкурсной комиссии при изменении основного состава участников региона или страны проживания претендентов.
Первые результаты конкурсного отбора будут появляться уже после 22 июня 2026 года.
Иностранцы в возрасте от 18 до 35 лет смогут подать заявку дополнительно на Региональную программу в формате экспедиций. Для этого надо заполнить специальный блок и пройти отбор.
Иностранным совершеннолетним участникам, набравшим наибольшее количество баллов в конкурсном отборе, будет предоставлена возможность оплаты проезда за счет организаторов от места проживания до места проведения и в обратном направлении.
Остальным будет предложено оплатить проезд от места проживания до места проведения и в обратном направлении за свой счет или за счет направляющей стороны.
Для иностранных участников в возрасте от 14 до 17 лет оплата проезда от места проживания до места проведения МФМ-2026 и в обратном направлении предоставляется организаторами.
Всемирный фестиваль молодёжи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе" в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Участие в ВФМ-2024 приняли 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира.
Следующий Всемирный фестиваль молодежи на 20 000 тысяч участников пройдет в 2030 году. Между ним и Международным фестивалем молодежи-2026 ежегодно будут проводиться тематические Слеты Всемирного фестиваля молодежи на 2 тысячи участников.
Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи прошел в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года. Событие объединило 2 тысячи молодых людей из 120 стран мира.