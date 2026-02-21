Международный фестиваль молодежи в России соберет участников из 190 стран

https://sputnik-georgia.ru/20260221/mezhdunarodnyy-festival-molodezhi-v-rossii-soberet-uchastnikov-iz-190-stran-297256301.html

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Международный фестиваль молодежи, реализуемый по нацпроекту "Молодежь и дети", пройдет 11-17 сентября в Екатеринбурге (Российская Федерация), регистрация уже началась. Международный фестиваль молодежи на 10 тысяч участников из 190 стран станет частью "семьи" мероприятий Всемирного фестиваля молодежи, начало которым было положено в "Сириусе" в 2024 году. В соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина о сохранении и развитии наследия ВФМ, фестивальные международные мероприятия для молодежи проходят в России ежегодно. В рамках фестиваля участников ждут лекции, ток-шоу и тренд-баттлы, а также культурная, спортивная программа и экскурсии. Принять участие в Международном фестивале молодежи-2026 могут люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые должны пройти регистрацию на сайте фестиваля и выполнить конкурсные задания до 30 апреля 2026 года. Для участия необходимо: По итогам конкурсного отбора из претендентов, подавших заявку в основной этап регистрации, формируются основной и резервный составы участников. При изменении списков основного состава претенденты из резервного состава могут быть рассмотрены повторно и приглашены к участию. Первые результаты конкурсного отбора будут появляться уже после 22 июня 2026 года. Иностранцы в возрасте от 18 до 35 лет смогут подать заявку дополнительно на Региональную программу в формате экспедиций. Для этого надо заполнить специальный блок и пройти отбор. Остальным будет предложено оплатить проезд от места проживания до места проведения и в обратном направлении за свой счет или за счет направляющей стороны. Для иностранных участников в возрасте от 14 до 17 лет оплата проезда от места проживания до места проведения МФМ-2026 и в обратном направлении предоставляется организаторами. Всемирный фестиваль молодёжи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе" в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Участие в ВФМ-2024 приняли 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Следующий Всемирный фестиваль молодежи на 20 000 тысяч участников пройдет в 2030 году. Между ним и Международным фестивалем молодежи-2026 ежегодно будут проводиться тематические Слеты Всемирного фестиваля молодежи на 2 тысячи участников. Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи прошел в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года. Событие объединило 2 тысячи молодых людей из 120 стран мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

