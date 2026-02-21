https://sputnik-georgia.ru/20260221/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii--297262906.html

Землетрясение произошло в Грузии

21.02.2026

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в трех километрах к юго-востоку от города Дманиси (49 км от Тбилиси), в селе Мамишло, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки произошли в 16:23 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

