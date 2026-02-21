Землетрясение произошло в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260221/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii--297262906.html
Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается 21.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-21T16:31+0400
2026-02-21T16:31+0400
2026-02-21T18:39+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281608962_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a370612b44b6a59768cfa330c099b25d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в трех километрах к юго-востоку от города Дманиси (49 км от Тбилиси), в селе Мамишло, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки произошли в 16:23 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281608962_205:0:2817:1959_1920x0_80_0_0_cbcf3ee2fcdbcde35256516d763405c5.jpg
16:31 21.02.2026 (обновлено: 18:39 21.02.2026)
Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в трех километрах к юго-востоку от города Дманиси (49 км от Тбилиси), в селе Мамишло, говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки произошли в 16:23 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.