Где трудоустроены мигранты в Грузии

Вопрос миграции и трудоустройства иностранцев в Грузии актуален как никогда. Правительство "Грузинской мечты" пытается контролировать миграцию различными... 23.02.2026, Sputnik Грузия

Вопрос миграции и трудоустройства иностранцев в Грузии актуален как никогда. Правительство "Грузинской мечты" пытается контролировать миграцию различными механизмами, в том числе новыми законодательными нормами. Оппозиция, в свою очередь, упрекает его в запоздалой реакции.Sputnik Грузия предлагает инфографику с подробной информацией о сферах занятости мигрантов в Грузии.

