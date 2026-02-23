Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260223/gde-trudoustroeny-migranty-v-gruzii-297283662.html
Где трудоустроены мигранты в Грузии
Где трудоустроены мигранты в Грузии
Sputnik Грузия
Вопрос миграции и трудоустройства иностранцев в Грузии актуален как никогда. Правительство "Грузинской мечты" пытается контролировать миграцию различными... 23.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-23T14:31+0400
2026-02-23T14:31+0400
грузия
новости
общество
мигранты
миграционная политика
миграция
трудовые мигранты
миграционные новости грузии сегодня
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297283303_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_70394566677374c130a0dc3407d41265.png
Вопрос миграции и трудоустройства иностранцев в Грузии актуален как никогда. Правительство "Грузинской мечты" пытается контролировать миграцию различными механизмами, в том числе новыми законодательными нормами. Оппозиция, в свою очередь, упрекает его в запоздалой реакции.Sputnik Грузия предлагает инфографику с подробной информацией о сферах занятости мигрантов в Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297283303_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6df316dbaa5869bf050d702856d2cb9d.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, инфографика, инфографика

Где трудоустроены мигранты в Грузии

14:31 23.02.2026
Подписаться
Где трудоустроены мигранты в Грузии - Sputnik Грузия
Вопрос миграции и трудоустройства иностранцев в Грузии актуален как никогда. Правительство "Грузинской мечты" пытается контролировать миграцию различными механизмами, в том числе новыми законодательными нормами. Оппозиция, в свою очередь, упрекает его в запоздалой реакции.
Sputnik Грузия предлагает инфографику с подробной информацией о сферах занятости мигрантов в Грузии.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0