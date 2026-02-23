Кобахидзе и Токаев обсудили развитие грузино-казахстанских отношений по телефону

https://sputnik-georgia.ru/20260223/kobakhidze-i-tokaev-obsudili-razvitie-gruzino-kazakhstanskikh-otnosheniy-po-telefonu-297289875.html

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-грузинских отношений обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в ходе телефонного разговора, сообщили казахстанские СМИ. В ходе разговора, состоявшегося по инициативе грузинской стороны, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне. Собеседники подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Сегодня же в Акорде Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и профилактики преступности. Токаев отметил, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. По его словам, отношения между двумя народами, имеющие глубокие исторические корни, выдержали испытание временем. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

