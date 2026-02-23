https://sputnik-georgia.ru/20260223/net-vneshnemu-finansirovaniyu-radikalov--deputat-gabuniya-297280136.html

Нет внешнему финансированию радикалов – депутат Габуния

Нет внешнему финансированию радикалов – депутат Габуния

Sputnik Грузия

Правительство готово к конструктивному диалогу с западными партнерами, но не позволит финансировать радикалов внутри страны 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T12:51+0400

2026-02-23T12:51+0400

2026-02-23T12:51+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

брюссель

георгий габуния

еврокомиссия

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297279966_0:23:1025:599_1920x0_80_0_0_e8df45bfe0f34d2d41c095ac72c46cf8.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Разумная политика грузинских властей привела к ослаблению финансируемой извне агентуры, которая была ориентирована на создание проблем во внутренней политике, заявил председатель парламентского комитета по вопросам культуры Георгий Габуния в программе "Анатомия Евро". В мае 2024 года парламент Грузии принял закон, согласно которому НПО, получающие более 20 % финансирования из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранной силы". Закон, по словам представителя власти, направлен на то, чтобы требовать раскрытия источников и объема иностранного финансирования. По его словам, в результате последовательных шагов власти общество получило достоверную информацию и правильно оценило риски, стоящие перед страной. Он также затронул вопрос вмешательства Брюсселя в ход выборов в странах, не входящих в ЕС, в том числе в Грузии, о котором международное сообщество заговорило лишь недавно. В качестве примера он привел финансирование радикальных СМИ и медиапроектов, которые способствовали расколу общества, распространению ненавистнических высказываний и поляризации. "Не могу сказать, что в мире уже громко заговорили на эту тему. Грузия действительно была одним из первых государств, которое зафиксировало строгую и принципиальную политику в этом направлении", — добавил Габуния.Он также отметил, что грузинские власти проводят не только правильную внутреннюю, но и внешнюю политику на международной арене. При этом они готовы к конструктивному диалогу с Брюсселем.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Февраль борьбы: глава парламента Грузии напомнил о цене независимости>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, брюссель, георгий габуния, еврокомиссия, ираклий кобахидзе