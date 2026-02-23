https://sputnik-georgia.ru/20260223/papuashvili-obvinil-posla-estonii-vo-vmeshatelstve-v-reformu-obrazovaniya-297290033.html

Папуашвили обвинил посла Эстонии во вмешательстве в реформу образования

Папуашвили обвинил посла Эстонии во вмешательстве в реформу образования

Sputnik Грузия

Весь цинизм заключается в том, что на самом деле реформа, которая сейчас проводится в Грузии, – это эстонская модель, к которой движется грузинское высшее... 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T20:51+0400

2026-02-23T20:51+0400

2026-02-23T20:51+0400

новости

грузия

политика

эстония

шалва папуашвили

государственный университет илии

университет илии

реформа системы образования в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24874/92/248749222_0:69:2592:1527_1920x0_80_0_0_6dda20f26f26baed5ebab7ae0faecd90.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Посол Эстонии грубо вмешивается в вопрос реформы образования в Грузии, открыто поддерживая ее противников, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Посол Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар опубликовала на странице посольства в социальной сети фото с ректором Государственного университета Илии Нино Доборджгинидзе со словами "Мы поддерживаем Государственный университет Илии". В свою очередь ректор "Илиауни" выступает против реформы высшего образования, представленной правительством Грузии. По словам спикера парламента, смешно, что посол Эстонии так грубо и цинично вмешивается в вопрос реформы образования. "Совершенно смешно, что будущий посол Эстонии в Армении, который пока здесь, но мы знаем, что она уже считает себя послом Эстонии в Армении, вмешивается в вопрос реформы образования, вмешивается очень грубо, цинично", – подчеркнул Папуашвили. Речь идет о решении правительства Эстонии перевезти своего посла в Грузии Марге Мардисалу-Кахар, занимавшую эту должность с 2024 года, в Армению. С 10 марта она прекращает работу в качестве посла в Грузии и переходит на работу в Армению, где планируется открытие посольства Эстонии. Дипломатическую миссию Эстонии в Грузии возглавит временный поверенный в делах. Спикер парламента Грузии также отметил, что эстонские власти объявили персонами нон грата 102 гражданина Грузии – "почти половину правительства, половину парламента и половину суда". "Это, конечно, враждебный шаг", – подчеркнул Папуашвили. Власти в рамках масштабной реформы вузов обнародовали число мест в государственных университетах Грузии. Несмотря на увеличение общего числа, количество мест по ряду специальностей значительно сократилось. В наибольшей степени сокращения коснулись Университета Илии. Как отметили в правительстве, коррективы внесены после анализа рынка труда. С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами государственные вузы преимущественно станут узкопрофильными. Кроме того, государственные вузы не смогут принимать иностранцев. Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и один год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260214/nichego-osobennogo-v-gruzii-prokommentirovali-perestanovki-v-dipvedomstve-estonii-297138315.html

эстония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, эстония, шалва папуашвили, государственный университет илии, университет илии, реформа системы образования в грузии