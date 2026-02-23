https://sputnik-georgia.ru/20260223/premer-gruzii-shansy-oppozitsii-na-uspekh-ravny-nulyu-297289649.html

Премьер Грузии: шансы оппозиции на успех равны нулю

23.02.2026

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Оппозиция не имеет шансов, даже если она объединится, ее перспективы и шансы равны нулю, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Премьер комментировал возможное объединение оппозиционных партий на фоне усиления политической активности и выхода из тюрьмы ряда оппозиционных лидеров. В частности, лидера партии "Ахали" Ники Гварамия, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе. Как отметил глава правительства, оппозиция в целом дискредитирована, и это говорит само за себя. "Они сами способствовали тому, чтобы оказаться в таком положении, в том числе путем саботажа, непрохождения в парламент и т. д. Их собственные покровители из-за рубежа заставили их совершить множество неверных шагов. Из-за этого их имидж и репутация в нашей стране равны нулю", – заявил Кобахидзе. Премьер отметил, что в здоровой демократической системе не должно быть места для радикальных сил. Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал результаты исследования Европейской комиссии, согласно которому Грузия занимает 16-е место среди стран ЕС по показателю некоррумпированного управления правоохранительной системой. По его словам, Грузия лидирует даже среди стран-членов ЕС и опережает все страны-кандидаты. "Везде, где публикуются оценки, основанные на объективных критериях, Грузия является лидером и демонстрирует постоянный прогресс", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер, прогресс правоохранительных структур Грузии – один из наиболее наглядных примеров этого. Европейская комиссия опубликовала Индекс верховенства права, подготовленный проектом World Justice Project. Согласно исследованию, Грузия занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по показателю верховенства права. В рамках индекса также представлен глобальный рейтинг прозрачности и некоррумпированности систем правоохранительных органов, который оценивает эффективность, честность и независимость работы правоохранительных структур. Грузия получила 85%, заняв 22 место в мире и 16 место в топ-20 Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

