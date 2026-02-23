https://sputnik-georgia.ru/20260223/premer-gruzii-shansy-oppozitsii-na-uspekh-ravny-nulyu-297289649.html
Премьер Грузии: шансы оппозиции на успех равны нулю
Премьер Грузии: шансы оппозиции на успех равны нулю
Sputnik Грузия
Оппозиция в целом дискредитирована, и это говорит само за себя, заявил премьер 23.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-23T18:54+0400
2026-02-23T18:54+0400
2026-02-23T19:31+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
ника гварамия
зураб джапаридзе
европа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/04/292002396_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c864059f1b7d9cb89e6df61907288c97.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Оппозиция не имеет шансов, даже если она объединится, ее перспективы и шансы равны нулю, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Премьер комментировал возможное объединение оппозиционных партий на фоне усиления политической активности и выхода из тюрьмы ряда оппозиционных лидеров. В частности, лидера партии "Ахали" Ники Гварамия, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе. Как отметил глава правительства, оппозиция в целом дискредитирована, и это говорит само за себя. "Они сами способствовали тому, чтобы оказаться в таком положении, в том числе путем саботажа, непрохождения в парламент и т. д. Их собственные покровители из-за рубежа заставили их совершить множество неверных шагов. Из-за этого их имидж и репутация в нашей стране равны нулю", – заявил Кобахидзе. Премьер отметил, что в здоровой демократической системе не должно быть места для радикальных сил. Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал результаты исследования Европейской комиссии, согласно которому Грузия занимает 16-е место среди стран ЕС по показателю некоррумпированного управления правоохранительной системой. По его словам, Грузия лидирует даже среди стран-членов ЕС и опережает все страны-кандидаты. "Везде, где публикуются оценки, основанные на объективных критериях, Грузия является лидером и демонстрирует постоянный прогресс", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер, прогресс правоохранительных структур Грузии – один из наиболее наглядных примеров этого. Европейская комиссия опубликовала Индекс верховенства права, подготовленный проектом World Justice Project. Согласно исследованию, Грузия занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по показателю верховенства права. В рамках индекса также представлен глобальный рейтинг прозрачности и некоррумпированности систем правоохранительных органов, который оценивает эффективность, честность и независимость работы правоохранительных структур. Грузия получила 85%, заняв 22 место в мире и 16 место в топ-20 Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20260223/abashishvili-oppozitsiya-v-gruzii-ne-predlagaet-resheniy-297281826.html
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/04/292002396_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bbf8c9ee27ba43d12487879e249d43eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ника гварамия, зураб джапаридзе, европа
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ника гварамия, зураб джапаридзе, европа
Премьер Грузии: шансы оппозиции на успех равны нулю
18:54 23.02.2026 (обновлено: 19:31 23.02.2026)
Оппозиция в целом дискредитирована, и это говорит само за себя, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Оппозиция не имеет шансов, даже если она объединится, ее перспективы и шансы равны нулю, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Премьер комментировал возможное объединение оппозиционных партий на фоне усиления политической активности и выхода из тюрьмы ряда оппозиционных лидеров. В частности, лидера партии "Ахали" Ники Гварамия, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе.
"Нуль плюс нуль равно нулю, это простая математическая формула. Поэтому, как бы оппозиция ни объединялась, она все равно останется такой, какая есть сегодня, – заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, оппозиция в целом дискредитирована, и это говорит само за себя.
"Они сами способствовали тому, чтобы оказаться в таком положении, в том числе путем саботажа, непрохождения в парламент и т. д. Их собственные покровители из-за рубежа заставили их совершить множество неверных шагов. Из-за этого их имидж и репутация в нашей стране равны нулю", – заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что в здоровой демократической системе не должно быть места для радикальных сил.
Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал результаты исследования Европейской комиссии, согласно которому Грузия занимает 16-е место среди стран ЕС по показателю некоррумпированного управления правоохранительной системой.
"Наша страна может по праву гордиться своими правоохранительными структурами как с точки зрения профессионализма, так и честности, и исследование Европейской комиссии – еще одно доказательство этого", – заявил Кобахидзе.
По его словам, Грузия лидирует даже среди стран-членов ЕС и опережает все страны-кандидаты.
"Везде, где публикуются оценки, основанные на объективных критериях, Грузия является лидером и демонстрирует постоянный прогресс", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, прогресс правоохранительных структур Грузии – один из наиболее наглядных примеров этого.
Европейская комиссия опубликовала Индекс верховенства права, подготовленный проектом World Justice Project.
Согласно исследованию, Грузия занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по показателю верховенства права. В рамках индекса также представлен глобальный рейтинг прозрачности и некоррумпированности систем правоохранительных органов, который оценивает эффективность, честность и независимость работы правоохранительных структур.
Грузия получила 85%, заняв 22 место в мире и 16 место в топ-20 Европы.