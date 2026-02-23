https://sputnik-georgia.ru/20260223/zaschita-grazhdan--kartvelishvili-o-novykh-pravilakh-trudoustroystva-migrantov-297280503.html

Защита граждан – Картвелишвили о новых правилах трудоустройства мигрантов

Защита граждан – Картвелишвили о новых правилах трудоустройства мигрантов

Sputnik Грузия

Правительство ведет последовательную политику по защите своих граждан от нелегальной миграции, в том числе в сфере трудоустройства 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T15:51+0400

2026-02-23T15:51+0400

2026-02-23T15:51+0400

грузия

новости

общество

"сила народа"

мигранты

миграционная политика

миграция

трудовые мигранты

миграционные новости грузии сегодня

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1e/296435677_0:44:840:517_1920x0_80_0_0_3e8a98f5322bc98c1e6e4b78cdbbd905.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Новая регуляция, предусматривающая ужесточение порядка трудоустройства иностранцев без постоянного вида на жительство, станет продолжением последовательной политики по усилению миграционного контроля в Грузии, заявил член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили. Разрешение на работу иностранцам будет выдаваться с 1 марта 2026 года. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться, предоставив необходимые документы. Трудоустроенных в грузинских компаниях иностранцев регистрирует работодатель, остальные регистрируются самостоятельно. Иностранные граждане, которые уже работают в стране, обязаны в установленные сроки урегулировать как разрешение на работу, так и статус проживания. В противном случае их пребывание в Грузии будет считаться незаконным, отметил он. На этом фоне, по оценке Картвелишвили, обвинения радикальной оппозиции в адрес властей о "либеральной миграционной политике" выглядят абсурдно. Власти планируют регулировать трудовую миграцию. Официально с 1 марта этого года иностранцам запретят работать курьерами, гидами и таксистами, а на остальные позиции работодатель может взять на работу иностранца, только если обоснует, почему ему не подходят кандидаты – граждане Грузии. Все иностранцы, без ПМЖ, в том числе и зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели, будут обязаны получать разрешение на работу в стране. В противном случае к ним и к их работодателям будут применяться штрафные санкции, а государство получит право депортировать нарушителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, "сила народа", мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня