Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Финский залив полностью покрылся льдом впервые с 2010-2011 годов. Смотрите в фотоленте Sputnik красоту ледяных просторов 24.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-24T11:09+0400
2026-02-24T11:09+0400
2026-02-24T16:40+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/18/297304389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e9470d0499bcfda4e2a201ee1b47e39.jpg
Замерзший залив стал настоящим подарком для жителей северной столицы России. Едва лед окреп, петербуржцы устремились к побережью, чтобы запечатлеть уникальные кадры на память или просто прогуляться по тому месту, где еще недавно плескались волны. В соцсетях мгновенно появились сотни фотографий.
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/18/297304389_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d122c44083e7148f2da1da08e8232ead.jpg
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет 11:09 24.02.2026 (обновлено: 16:40 24.02.2026)
Замерзший залив стал настоящим подарком для жителей северной столицы России. Едва лед окреп, петербуржцы устремились к побережью, чтобы запечатлеть уникальные кадры на память или просто прогуляться по тому месту, где еще недавно плескались волны. В соцсетях мгновенно появились сотни фотографий.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Финский залив полностью покрылся льдом впервые после 2011 года.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Рыбаки на замерзшем Финском заливе у форта "Император Александр I" (Чумной форт) в Кронштадте.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Палатка для зимней рыбалки с собакой на замерзшем Финском заливе в Санкт-Петербурге.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Посетители у маяка "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Замерзший Финский залив в Санкт-Петербурге.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Мальчик качается на качелях на берегу замерзшего Финского залива в Санкт-Петербурге.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Маяк "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк
Тень от маяка "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.
