Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Финский залив полностью покрылся льдом впервые с 2010-2011 годов. Смотрите в фотоленте Sputnik красоту ледяных просторов 24.02.2026, Sputnik Грузия

Замерзший залив стал настоящим подарком для жителей северной столицы России. Едва лед окреп, петербуржцы устремились к побережью, чтобы запечатлеть уникальные кадры на память или просто прогуляться по тому месту, где еще недавно плескались волны. В соцсетях мгновенно появились сотни фотографий.

