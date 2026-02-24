Грузия
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Финский залив полностью покрылся льдом впервые с 2010-2011 годов. Смотрите в фотоленте Sputnik красоту ледяных просторов 24.02.2026, Sputnik Грузия
Замерзший залив стал настоящим подарком для жителей северной столицы России. Едва лед окреп, петербуржцы устремились к побережью, чтобы запечатлеть уникальные кадры на память или просто прогуляться по тому месту, где еще недавно плескались волны. В соцсетях мгновенно появились сотни фотографий.
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

11:09 24.02.2026 (обновлено: 16:40 24.02.2026)
Финский залив полностью покрылся льдом впервые с 2010-2011 годов. Смотрите в фотоленте Sputnik красоту ледяных просторов
Замерзший залив стал настоящим подарком для жителей северной столицы России. Едва лед окреп, петербуржцы устремились к побережью, чтобы запечатлеть уникальные кадры на память или просто прогуляться по тому месту, где еще недавно плескались волны. В соцсетях мгновенно появились сотни фотографий.
Финский залив полностью покрылся льдом впервые после 2011 года.

Финский залив полностью покрылся льдом впервые после 2011 года.

Рыбаки на замерзшем Финском заливе у форта "Император Александр I" (Чумной форт) в Кронштадте.

Рыбаки на замерзшем Финском заливе у форта "Император Александр I" (Чумной форт) в Кронштадте.

Палатка для зимней рыбалки с собакой на замерзшем Финском заливе в Санкт-Петербурге.

Палатка для зимней рыбалки с собакой на замерзшем Финском заливе в Санкт-Петербурге.

Посетители у маяка "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.

Посетители у маяка "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.

Замерзший Финский залив в Санкт-Петербурге.

Замерзший Финский залив в Санкт-Петербурге.

Мальчик качается на качелях на берегу замерзшего Финского залива в Санкт-Петербурге.

Мальчик качается на качелях на берегу замерзшего Финского залива в Санкт-Петербурге.

Маяк "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.

Маяк "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.

Тень от маяка "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.

Тень от маяка "Лесной Мол Створный Задний" на замерзшем финском заливе в Санкт-Петербурге.

