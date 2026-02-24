https://sputnik-georgia.ru/20260224/gruziya-i-turkmenistan-obsudili-razvitie-i-bezopasnost-srednego-koridora-297313732.html

Грузия и Туркменистан обсудили развитие и безопасность Среднего коридора

Визиты на высоком уровне способствуют укреплению отношений и всестороннего сотрудничества между двумя странами, отметили на встрече 24.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Содействие Грузии развитию Среднего коридора, его безопасности и эффективному функционированию обсудили на встрече в Тбилиси президент Михаил Кавелашвили со спикером Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, сообщили в администрации главы государства. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Маршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Стороны обсудили существующие политические, экономические, культурные и образовательные связи между двумя странами, а также перспективы углубления двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что визиты на высоком уровне способствуют укреплению отношений и всестороннего сотрудничества между двумя странами. Как отметил президент Кавелашвили, Грузия приветствует активные усилия Туркменистана по продвижению мира в Центральной Азии. По его словам, мирная политика Туркменистана в регионе идентична политике, которую Грузия проводит на Южном Кавказе. Встреча состоялась в Президентском дворце. В первый день визита Гулмановой в Грузию спикеры парламентов двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между законодательными органами. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

