24.02.2026
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Телекомпания "Имеди" распространила заявление в связи с введенными правительством Великобритании санкциями – СМИ утверждает, что такие запреты не имеют никакой цены, и главной оценкой для ТВ является доверие народа.

Великобритания внесла грузинские телекомпании Imedi и POSTV в черный список в рамках антироссийских санкций. Они обвиняются в распространении дезинформации о российско-украинском конфликте. В частности, что Украина коррумпирована и является "марионеткой" Запада, и что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию.

"Британские санкции ничего не стоят. Единственной ценностью для телеканала Imedi является доверие грузинского народа. Именно благодаря этому доверию мы уже много лет прочно удерживаем статус самой рейтинговой телекомпании в Грузии", – говорится в заявлении телекомпании.

Согласно заявлению, телекомпания "Имеди" работает в Грузии 22 года и разоблачала "пороки режима третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, однако когда телеканал разгромили, власти Великобритании не отреагировали".

"Мы хотим напомнить всем, что власти Великобритании даже не выразили общей обеспокоенности по поводу захвата телекомпании "Имеди". Более того, власти Великобритании и после 2007 года выражали поддержку преступному режиму, который попирал демократию, права человека и свободу слова в Грузии", – говорится в опубликованной заявлении телекомпании.

Погром телекомпании "Имеди"

Телекомпания "Имеди", которой владел грузинский миллионер Бадри Патаркацишвили, в свое время была ведущим оппозиционным СМИ Грузии.

В 2007 году Патаркацишвили, перейдя в оппозицию, передал акции "Имеди" в управление компании Руперта Мердока News Corporation. В ноябре 2007 года, после разгона акций протеста в Тбилиси, грузинский спецназ ворвался в "Имеди" – тогда в стране было введено чрезвычайное положение.

Пострадавшими в результате погрома в оппозиционной телекомпании признали 13 человек, большая часть из которых – журналисты. Финансовый ущерб телекомпании превысил 3,1 миллиона лари (порядка 1,3 миллиона долларов).

После смерти Патаркацишвили в феврале 2008 года в Лондоне, ожидалось, что "Имеди" перейдет под контроль его вдовы Инны Гудавадзе. Однако свои права на телекомпанию неожиданно предъявил сводный брат покойного – Джозеф Кей, и в результате различных сделок телекомпания перешла под контроль "Джорджиа Медиа Продакшн Групп". Гудавадзе несколько лет судилась с Кейем в судах Грузии и других стран, но безрезультатно.

После парламентских выборов 1 октября 2012 года, в результате которых к власти в Грузии пришла коалиция миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта", телекомпания "Имеди" была возвращена семье Патаркацишвили.
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Телекомпания "Имеди" распространила заявление в связи с введенными правительством Великобритании санкциями – СМИ утверждает, что такие запреты не имеют никакой цены, и главной оценкой для ТВ является доверие народа.
Великобритания внесла грузинские телекомпании Imedi и POSTV в черный список в рамках антироссийских санкций. Они обвиняются в распространении дезинформации о российско-украинском конфликте. В частности, что Украина коррумпирована и является "марионеткой" Запада, и что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию.
"Британские санкции ничего не стоят. Единственной ценностью для телеканала Imedi является доверие грузинского народа. Именно благодаря этому доверию мы уже много лет прочно удерживаем статус самой рейтинговой телекомпании в Грузии", – говорится в заявлении телекомпании.
Согласно заявлению, телекомпания "Имеди" работает в Грузии 22 года и разоблачала "пороки режима третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, однако когда телеканал разгромили, власти Великобритании не отреагировали".
"Мы хотим напомнить всем, что власти Великобритании даже не выразили общей обеспокоенности по поводу захвата телекомпании "Имеди". Более того, власти Великобритании и после 2007 года выражали поддержку преступному режиму, который попирал демократию, права человека и свободу слова в Грузии", – говорится в опубликованной заявлении телекомпании.
Погром телекомпании "Имеди"
Телекомпания "Имеди", которой владел грузинский миллионер Бадри Патаркацишвили, в свое время была ведущим оппозиционным СМИ Грузии.
В 2007 году Патаркацишвили, перейдя в оппозицию, передал акции "Имеди" в управление компании Руперта Мердока News Corporation. В ноябре 2007 года, после разгона акций протеста в Тбилиси, грузинский спецназ ворвался в "Имеди" – тогда в стране было введено чрезвычайное положение.
Пострадавшими в результате погрома в оппозиционной телекомпании признали 13 человек, большая часть из которых – журналисты. Финансовый ущерб телекомпании превысил 3,1 миллиона лари (порядка 1,3 миллиона долларов).
После смерти Патаркацишвили в феврале 2008 года в Лондоне, ожидалось, что "Имеди" перейдет под контроль его вдовы Инны Гудавадзе. Однако свои права на телекомпанию неожиданно предъявил сводный брат покойного – Джозеф Кей, и в результате различных сделок телекомпания перешла под контроль "Джорджиа Медиа Продакшн Групп". Гудавадзе несколько лет судилась с Кейем в судах Грузии и других стран, но безрезультатно.
После парламентских выборов 1 октября 2012 года, в результате которых к власти в Грузии пришла коалиция миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта", телекомпания "Имеди" была возвращена семье Патаркацишвили.