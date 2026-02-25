https://sputnik-georgia.ru/20260225/gruzinskiy-napadayuschiy-mikautadze-priznan-luchshim-igrokom-fevralya-la-ligi-297329182.html

Грузинский нападающий Микаутадзе признан лучшим игроком февраля Ла Лиги

Грузинский нападающий Микаутадзе признан лучшим игроком февраля Ла Лиги

Жорж обошел четырех других номинантов – Абде Эззалзули, Тома Лемара, Луиса Милью и Федерико Вальверде

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузинский нападающий испанского "Вильярреала" Георгий (Жорж) Микаутадзе был признан лучшим игроком месяца Ла Лиги, сообщает официальный сайт чемпионата. В феврале Микаутадзе забил три гола и отдал одну результативную передачу в трех матчах за "Вильярреал". Он провел на поле всего 173 минуты, что значительно меньше, чем у других кандидатов, но по эффективности смог превзойти всех. Грузинский нападающий обошел четырех других номинантов – Абде Эззалзули ("Бетис"), Тома Лемара ("Жирона"), Луиса Милью ("Хетафе") и Федерико Вальверде ("Реал"). "Вильярреал" приобрел форварда у французского "Лиона" летом за 30 миллионов евро, увеличив сумму отступных: Микаутадзе не покинет испанский клуб меньше, чем за 50 миллионов евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

