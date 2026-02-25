https://sputnik-georgia.ru/20260225/gruziya-zaschitit-telekompanii-pod-sanktsiyami--premer-297324177.html

Грузия защитит телекомпании под санкциями – премьер

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Государство защитит попавшие под санкции Великобритании телекомпании, чтобы они могли работать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. После того, как Великобритания ввела санкции против телекомпаний "Имеди" и "PosТV", эксперты заговорили о возможных проблемах, в том числе с рекламными контрактами и положением журналистов, трудоустроенных в этих СМИ. "Основные права человека будут защищены, в том числе основное право на свободу СМИ для телевидения. Также для каждого журналиста будет защищено основное право на свободу СМИ, как в телекомпании "Имеди", так и в "PosТV". За это мы берем на себя полную ответственность. Ни у одного журналиста, ни в одной телекомпании не ухудшится положение, и наоборот, у них будет полная возможность пользоваться свободой СМИ и предоставлять информацию обществу", – сказал Кобахидзе. Премьер-министр уверяет, что "Имеди" и "PosТV" продолжат свою деятельность в обычном режиме, и компании, которые с ними сотрудничают, будут защищены. "Банки, телекомпании, все некоммерческие и коммерческие субъекты будут защищены в этой стране в своих основных правах человека. Я это обещаю. Будут приняты все меры для обеспечения защиты основного права на свободу СМИ в Грузии", – пообещал Кобахидзе. По его словам, государственные компании продолжат сотрудничество с находящимися под санкциями телекомпаниями. "Не надейтесь, что в Грузии будет нарушено основное право на СМИ, основное право на предпринимательство", – добавил он. Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что нет никаких аргументов, доказывающих обвинения Великобритании в адрес телеканалов. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, а также на последующие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

