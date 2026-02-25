https://sputnik-georgia.ru/20260225/posla-estonii-vyzvali-na-kover-v-mid-gruzii-297320187.html

Посла Эстонии вызвали "на ковер" в МИД Грузии

Посол Эстонии Марге Мардисалу-Кахар получила выговор за вмешательство во внутренние дела Грузии перед своим переездом в Армению 25.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Посла Эстонии Марге Мардисалу-Кахар вызвали в министерство иностранных дел Грузии для разъяснений по поводу заявления в поддержку Государственного университета Ильи в социальной сети, говорится в сообщении на сайте ведомства. Эстонский дипломат ранее опубликовала на странице посольства в соцсети фото с ректором Государственного университета Ильи Нино Доборджгинидзе со словами: "Мы поддерживаем Государственный университет Ильи". В свою очередь ректор "Илиауни" выступает против реформы высшего образования, представленной правительством Грузии.Как отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства, в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Георгием Зурабашвили послу Эстонии попросили разъяснить, чему служили ее подобные действия. Послу также разъяснили, что в случае заинтересованности в проводимой в Грузии реформе образования эстонская сторона может провести консультации в Министерстве образования, науки и молодёжи Грузии, где сможет получить исчерпывающую информацию по данному вопросу.Власти в рамках масштабной реформы вузов обнародовали число мест в государственных университетах Грузии. Несмотря на увеличение общего числа, количество мест по ряду специальностей значительно сократилось. В наибольшей степени сокращения коснулись Университета Ильи. Как отметили в правительстве, коррективы внесены после анализа рынка труда.С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами государственные вузы преимущественно станут узкопрофильными. Кроме того, государственные вузы не смогут принимать иностранцев.Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и один год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.Эстония против ГрузииВ январе текущего года парламент Эстонии принял заявление, в котором говорится, что законодательный орган страны отказывается признавать легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных в результате выборов, "проведенных в условиях фальсификаций и запугивания граждан", а также легитимность назначенного президента.Спикер парламента Грузии: независимость требует постоянной ответственности>>Парламент Эстонии призвал руководство стран Европы "строго ограничить общение с институтами незаконного правительства Грузии до проведения свободных и справедливых выборов".Кроме того, в заявлении прозвучал призыв к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС ввести санкции в отношении грузинских политиков и должностных лиц, причастных к жестокому подавлению мирных демонстрантов и преследованию представителей грузинского гражданского общества.В марте Эстония объявила о расширении санкционного списка людей, которым запрещен въезд в страну. Туда попали как представители правящей партии "Грузинская Мечта", так и судьи, прокуроры, связанные с делами протестующих.14 февраля 2026 года МИД Эстонии решил перевести своего посла Марге Мардисалу-Кахар, аккредитованную в Грузии и Армении, из Тбилиси в Ереван и прекратить ее работу в Грузии. В эстонском ведомстве пояснили, что решение связано с "охлаждением отношений с грузинским руководством и параллельным углублением сотрудничества с Арменией".

