Разговор об объективности неуместен – премьер Грузии о докладе Европарламента

25.02.2026

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Неуместно говорить об объективности доклада Европарламента, когда его целью является нанесение вреда Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Комитет по иностранным делам рассмотрит отчет о заключениях Еврокомиссии по Грузии, подготовленный депутатом Европарламента от Литвы Расой Юкнявичене. "Здесь говорить об объективности совершенно неуместно: мы знаем, кто такая Раса Юкнявичене, какие у нее стандарты. Соответственно, совершенно неинтересен тот документ, который она должна опубликовать. В европейской бюрократии – простая координация, цель которой – каким-то образом навредить нашим национальным интересам. Однако мы видим, что принципиально им это не удается", – заявил Кобахидзе.Премьер напомнил всем, что правительство "Грузинской мечты" продолжит защищать национальные интересы страны.Очередной критический отчетВ отчете Европарламента власти Грузии названы "де-факто властями", и подчеркнуто, что президентом Грузии Европарламент до сих пор считает пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили.Отмечено, что поскольку Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь на словах, а ситуация в стране продолжает резко ухудшаться с дальнейшим отступлением в области демократии, прав человека и верховенства закона из-за действий "Грузинской мечты", Европарламент с глубоким разочарованием отмечает, что "Грузинская мечта" не только приостановила, но и фактически обратила вспять курс Грузии на европейскую интеграцию.По мнению докладчиков, после парламентских выборов в октябре 2024 года "Грузинская мечта" еще больше усилила свою траекторию к полному авторитаризму, и они выражают обеспокоенность "по поводу быстрого демонтажа демократических основ Грузии посредством целенаправленных атак на ее демократические институты, основные свободы и демократический плюрализм".Также в отчете отмечено, что санкции, введенные странами ЕС против лидеров партии "Грузинская мечта" и ряда должностных лиц, являются важным инструментом против безнаказанности и приветствуется введение индивидуальных санкций против грузинских чиновников.При этом в докладе подчеркивается, что "Грузинская мечта" не предприняла никаких шагов для создания возможности диалога с ЕС."Ничего особенного": в Грузии прокомментировали перестановки в дипведомстве Эстонии>>Кроме того, в докладе осуждается ужесточение получения иностранного финансирования в Грузии, что, по мнению докладчика, направлено на то, чтобы сделать практически невозможным поступление международной финансовой поддержки в гражданское общество и средства массовой информации.Также в докладе выражена обеспокоенность тем, что в Грузии принят ряд законодательных актов, направленных на подавление гражданского общества и независимых средств массовой информации, и предупреждается, что усилия правительства Грузии по превращению активного гражданского общества в жёстко контролируемую среду организаций, связанных с правительством, представляют собой дальнейший шаг к превращению страны в авторитарный режим.В докладе приветствуется решение Еврокомиссии отменить безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов.Также Европарламент подчеркивает, что Грузия до сих пор не присоединилась к подавляющему большинству санкций против России, Беларуси и Ирана и призывает грузинские власти усилить сотрудничество, чтобы предотвратить использование территории Грузии и/или юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, для обхода ограничительных мер ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

