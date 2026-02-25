https://sputnik-georgia.ru/20260225/yadernye-perspektivy-svo-297331053.html

Ядерные перспективы СВО

Мирные переговоры и параллельная подготовка к ядерному удару по России объективно отражают степень адекватности (договороспособности) украинских переговорщиков... 25.02.2026

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24260/32/242603214_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5bdad585350f7164dc403e07c75af42d.jpg

Прокси-армия НАТО проигрывает войну. Европейские лидеры-дегенераты способны сжечь континент в ядерном огне – от бессильной злобы и ненависти к России. Киевские марионетки готовы выполнить все, что прикажут британско-французские "Карабасы-Барабасы".Служба внешней разведки Российской Федерации 24 февраля сообщила, что Лондон и Париж стремятся скрытно предоставить Киеву ядерное оружие: "Рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1". Выпавшие из реальности авантюристы пытаются организовать дело так, чтобы появление у ВСУ натовского ядерного оружия выглядело результатом разработки самих украинцев.Алгоритмы скрытности отработаны в ходе передачи Киеву крылатой ракеты FP-5 (дальностью до 3000 км), которую разработала британская компания Milanion Group. Ракету "щиро" переименовали, представили собственной разработкой, но украинская "Фламинго" ничем не отличается от презентованной на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) британской FP-5. Для специалистов это совсем не тайна, хотя на Западе всячески поддерживают "легенду" Киева о взлете украинской конструкторской мысли.Заметим, британское изделие желанным "вундерваффе" не является. Российские войска ПВО только 12 февраля сбили пять крылатых ракет "Фламинго"/FP-5 над территорией Волгоградской области. Скрытная передача ВСУ французских термоядерных боеголовок – совсем другая история и угроза всей Евразии. Первое же применение иностранными "добровольцами" ВСУ британской де-факто ракеты с французской термоядерной боеголовкой TN75 мощностью 150 килотонн гарантирует ответно-встречный ядерный удар России по центрам управления на Украине, в Британии и во Франции. Их судьбу могут разделить и другие страны НАТО.Служба внешней разведки 24 февраля раскрыла оперативную информацию, предупредила Лондон и Париж о последствиях – от имени Кремля. Западные лидеры, безрассудно "отодвигающие" в сторону Договор о нераспространении ядерного оружия, ответственности (возмездия) избежать не смогут – при всех обстоятельствах и "легендах"."Фламинго" АпокалипсисаНа вооружении ВМС Франции находится около 300 термоядерных боевых блоков TN75 мощностью до 150 килотонн. Передача нескольких из них Киеву позиционируется как "укрепление переговорных позиций" и "главная гарантия безопасности". Вместе с боеголовками необходимо "передать" французских специалистов по эксплуатации ядерного оружия (которые вряд ли вернутся на родину).Боевыми блоками TN75 оснащены баллистические ракеты M45 и M51 на борту стратегических субмарин класса Triomphant, Redoutable, S616 Inflexible ВМС Франции. Одна ракета способна нести 6-10 блоков на 9000 км. Интеграция французского боевого блока TN75 с британской крылатой ракетой "Фламинго"/FP-5 – задача решаемая.Технические характеристики "Фламинго"/FP-5 предполагают использование боевых частей разных типов массой до 1000 кг. Максимальная скорость полета – 950 км/час. Дальность – до 3000 км. Круговое вероятное отклонение от цели – 14 метров. Специалисты иногда шутят, что это "Томагавк" для бедных, но с ядерной боеголовкой "Фламинго"/FP-5 становится крылатой ракетой типа "десять Хиросим". Вашингтону не нравится ядерная программа Ирана – в другом полушарии, поэтому ВВС и ВМС США готовятся к очередной войне на Ближнем Востоке. Неужели кто-то думает, что Москва станет терпеть бандеровцев с ядерными ракетами у своих границ?Киевские марионетки Запада – люди с "промытыми мозгами", вопреки существующей реальности утверждающие: "Русские и украинцы – разные нации с различной идентичностью и историческим опытом". На этой идеологической основе ядерное оружие против "инородцев" они могут применить, не задумываясь о последствиях. Россия вынуждена и обязана ликвидировать постоянную военную угрозу себе и всей Евразии, чего бы это не стоило.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко предупредил власти Украины, Британии и Франции о превентивном ядерном ударе по этим странам (соучастникам) в случае передачи ядерного оружия Киеву. Здесь светится прямая неизбежность. Не будет никакого "укрепления переговорных позиций" Киева за счет ядерного оружия, потому что Украина исчезнет физически.В Министерстве иностранных дел России также отреагировали на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о важности владения ядерным оружием: Украина нарушила три главные основы своей государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Процесс саморазрушения выходит на финишную прямую.Четыре года боевых действий трансформировали зону СВО технологически, значительно укрепили Вооруженные силы РФ. Несмотря на пройденные ступени эскалации, поражения и унижения, в странах НАТО все еще не избавились от навязчивой идеи "победы над Россией". Сотни миллионов жителей Евразии не заслуживают гибели в ядерном огне – из-за очевидного безрассудства кучки западных лидеров. С ними надо что-то делать. Возможно, политическое или прямое (высокоточное) уничтожение киевских марионеток и их хозяев позволит предотвратить ядерную катастрофу. Руководству России предстоит принять непростые, исторические решения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

