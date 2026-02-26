https://sputnik-georgia.ru/20260226/gruziya-i-turtsiya-namereny-rasshirit-sotrudnichestvo-v-sferakh-ekonomiki-297344498.html

Грузия и Турция намерены расширить сотрудничество в сферах экономики

26.02.2026

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Развитие дальнейшего экономического сотрудничества по различным направлениям, обсудили на встрече министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и министр торговли Турции Омер Болат на встрече. Встреча состоялась в рамках трехстороннего бизнес-форума Грузия-Турция-Азербайджан. По сообщению Министерства экономики и устойчивого развития, министры положительно оценили двустороннее сотрудничество в таких секторах, как торговля, транспорт и логистика, туризм, энергетика, сельское хозяйство и другие. Стороны уделили внимание сотрудничеству в сфере торговли. Кроме того, стороны обсудили новые приоритеты экономического сотрудничества, в том числе сотрудничество в секторе гражданской авиации Также речь зашла и о крупных транспортно-инфраструктурных проектах, реализация которых значительно повысит конкурентоспособность Среднего коридора и будет способствовать привлечению дополнительных грузов. По сообщению Минэкономики Грузии, была подчеркнута важность проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который в ближайшем будущем будет официально введен в эксплуатацию и внесет свой важный вклад в укрепление взаимосвязанности в регионе. Министры также коснулись сотрудничества в сфере наземного и морского транспорта и уделили особое внимание сотрудничеству в секторе туризма. Трехсторонний бизнес-форум проводится с 2012 года и за годы своего существования сформировался как эффективная платформа трехстороннего экономического сотрудничества. Грузия и Турция Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Кроме того страны развивают сотрудничество в многостороннем направлении, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку Развитие дальнейшего экономического сотрудничества по различным направлениям, обсудили на встрече министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и министр торговли Турции Омер Болат на встрече. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

