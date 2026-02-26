https://sputnik-georgia.ru/20260226/podderzhivaete-li-vy-zhestkuyu-migratsionnuyu-politiku-pravitelstva-gruzii-297338624.html
Поддерживаете ли вы жесткую миграционную политику правительства Грузии
Поддерживаете ли вы жесткую миграционную политику правительства Грузии
Sputnik Грузия
Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд... 26.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-26T13:52+0400
2026-02-26T13:52+0400
2026-02-26T13:53+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
миграционная политика
миграция
миграционные новости грузии сегодня
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1a/297338032_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_b9b553c8ad5273f584c7533a716be9b5.png
Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд в страну, так же как и требования для получения рабочей визы.Sputnik Грузия опросил своих читателей, и оказалось, что абсолютное большинство находится на стороне строгой миграционной политики Тбилиси.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1a/297338032_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_76eae2ea7bc6bafebcc38de1fa248007.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, общество, миграционная политика, миграция, миграционные новости грузии сегодня, инфографика, инфографика
грузия, новости, тбилиси, общество, миграционная политика, миграция, миграционные новости грузии сегодня, инфографика, инфографика
Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд в страну, так же как и требования для получения рабочей визы.
Sputnik Грузия опросил своих читателей, и оказалось, что абсолютное большинство находится на стороне строгой миграционной политики Тбилиси.