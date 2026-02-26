Грузия
Поддерживаете ли вы жесткую миграционную политику правительства Грузии
Поддерживаете ли вы жесткую миграционную политику правительства Грузии
Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд... 26.02.2026, Sputnik Грузия
Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд в страну, так же как и требования для получения рабочей визы.Sputnik Грузия опросил своих читателей, и оказалось, что абсолютное большинство находится на стороне строгой миграционной политики Тбилиси.
13:52 26.02.2026 (обновлено: 13:53 26.02.2026)
Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд в страну, так же как и требования для получения рабочей визы.
Sputnik Грузия опросил своих читателей, и оказалось, что абсолютное большинство находится на стороне строгой миграционной политики Тбилиси.
