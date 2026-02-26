https://sputnik-georgia.ru/20260226/podderzhivaete-li-vy-zhestkuyu-migratsionnuyu-politiku-pravitelstva-gruzii-297338624.html

Поддерживаете ли вы жесткую миграционную политику правительства Грузии

Поддерживаете ли вы жесткую миграционную политику правительства Грузии

Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд... 26.02.2026, Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской мечты" продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов. Более того, новые законодательные инициативы максимально ужесточают въезд в страну, так же как и требования для получения рабочей визы.Sputnik Грузия опросил своих читателей, и оказалось, что абсолютное большинство находится на стороне строгой миграционной политики Тбилиси.

