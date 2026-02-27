https://sputnik-georgia.ru/20260227/biznes-forum-v-gruzii-ili-mini-davosskiy-forum--glavnye-poslaniya-297351808.html

Бизнес-форум в Грузии или "мини-Давосский" форум – главные послания

Бизнес-форум в Грузии или "мини-Давосский" форум – главные послания

Sputnik Грузия

Пока мировые лидеры съезжаются в Давос, в Цинандали три страны фактически перекраивают энергетическую карту Европы, закрепляя за собой статус безальтернативных... 27.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-27T12:52+0400

2026-02-27T12:52+0400

2026-02-27T12:52+0400

экономика

грузия

новости

мариам квривишвили

цинандали

турция

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1b/297351608_0:12:2048:1164_1920x0_80_0_0_e3101d591f4101433376bb743542c76c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Бизнес-форум Грузии, Турции и Азербайджана в Цинандали (регион Кахети) собрал до 400 гостей и заслужил высокие оценки, в том числе сравнение с Международным экономическим форумом в Давосе.Грузия, Турция и Азербайджан проводят встречи для бизнесменов в рамках трехстороннего сотрудничества с 2012 года.По его словам, Турция, Грузия и Азербайджан – главные игроки Кавказского региона в сферах международной торговли, транспортировки и энергетики."Соответственно, эти три страны будут еще больше укреплять тесную экономическую интеграцию, а подобные бизнес-форумы значительно помогут в достижении этой цели", – отметил Болат.Энергопроекты стали главной темой и для заместителя министра экономики Грузии Мариам Квривишвили."Сотрудничество в сфере энергетики является еще одной важной опорой нашего регионального партнерства и остается одним из приоритетных направлений отношений между нашими странами", – заявила Квривишвили.Она особо выделила перспективные проекты в области энергетической взаимосвязанности, такие как "Зеленый энергетический коридор" и проект прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря.По оценке Мариам Квривишвили, эти инициативы свяжут Грузию и страны Южного Кавказа с рынком электроэнергии Евросоюза, что еще больше укрепит энергетическую безопасность региона и Европы."В этом отношении крайне важно укрепление сотрудничества с такими партнерами, как Азербайджан и Турция. Я верю, что усилия наших правительств и общие стратегические цели будут продвигаться благодаря взаимодействию между предприятиями и развитию амбициозных инновационных инициатив, в которых решающая роль отводится частному сектору", – подчеркнула Квривишвили.Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, в свою очередь, сделал акцент на совместных проектах стран."Следует особо отметить, что проекты, которые наши страны реализовали в целях обеспечения энергетической безопасности, развития транспортных коридоров и инфраструктуры, сегодня служат не только интересам наших народов, но и вносят вклад в общеевропейскую энергобезопасность", – отметил Джаббаров.По его словам, формат трехстороннего экономического сотрудничества и форум деловых кругов являются важным шагом на пути дальнейшего углубления торговых и инвестиционных отношений между Грузией, Азербайджаном и Турцией.Грузия, Азербайджан и Турция успешно сотрудничают в таких международных проектах, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260226/gruziya-i-turtsiya-namereny-rasshirit-sotrudnichestvo-v-sferakh-ekonomiki-297344498.html

цинандали

турция

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, цинандали, турция, азербайджан