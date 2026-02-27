https://sputnik-georgia.ru/20260227/biznes-forum-v-gruzii-ili-mini-davosskiy-forum--glavnye-poslaniya-297351808.html
Бизнес-форум в Грузии или "мини-Давосский" форум – главные послания
Бизнес-форум в Грузии или "мини-Давосский" форум – главные послания
Пока мировые лидеры съезжаются в Давос, в Цинандали три страны фактически перекраивают энергетическую карту Европы, закрепляя за собой статус безальтернативных...
Бизнес-форум в Грузии или "мини-Давосский" форум – главные послания
Пока мировые лидеры съезжаются в Давос, в Цинандали три страны фактически перекраивают энергетическую карту Европы, закрепляя за собой статус безальтернативных хозяев кавказских коридоров
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Бизнес-форум Грузии, Турции и Азербайджана в Цинандали (регион Кахети) собрал до 400 гостей и заслужил высокие оценки, в том числе сравнение с Международным экономическим форумом в Давосе.
Грузия, Турция и Азербайджан проводят встречи для бизнесменов в рамках трехстороннего сотрудничества с 2012 года.
"Трехсторонний форум Грузии, Турции и Азербайджана в Цинандали стал своего рода Давосом для Каспийского и Кавказского регионов. С экономической точки зрения наши страны являются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга", – заявил министр торговли Турции Омер Болат.
По его словам, Турция, Грузия и Азербайджан – главные игроки Кавказского региона в сферах международной торговли, транспортировки и энергетики.
"Соответственно, эти три страны будут еще больше укреплять тесную экономическую интеграцию, а подобные бизнес-форумы значительно помогут в достижении этой цели", – отметил Болат.
Энергопроекты стали главной темой и для заместителя министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
"Сотрудничество в сфере энергетики является еще одной важной опорой нашего регионального партнерства и остается одним из приоритетных направлений отношений между нашими странами", – заявила Квривишвили.
Она особо выделила перспективные проекты в области энергетической взаимосвязанности, такие как "Зеленый энергетический коридор" и проект прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря.
По оценке Мариам Квривишвили, эти инициативы свяжут Грузию и страны Южного Кавказа с рынком электроэнергии Евросоюза, что еще больше укрепит энергетическую безопасность региона и Европы.
"В этом отношении крайне важно укрепление сотрудничества с такими партнерами, как Азербайджан и Турция. Я верю, что усилия наших правительств и общие стратегические цели будут продвигаться благодаря взаимодействию между предприятиями и развитию амбициозных инновационных инициатив, в которых решающая роль отводится частному сектору", – подчеркнула Квривишвили.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, в свою очередь, сделал акцент на совместных проектах стран.
"Следует особо отметить, что проекты, которые наши страны реализовали в целях обеспечения энергетической безопасности, развития транспортных коридоров и инфраструктуры, сегодня служат не только интересам наших народов, но и вносят вклад в общеевропейскую энергобезопасность", – отметил Джаббаров.
По его словам, формат трехстороннего экономического сотрудничества и форум деловых кругов являются важным шагом на пути дальнейшего углубления торговых и инвестиционных отношений между Грузией, Азербайджаном и Турцией.
Грузия, Азербайджан и Турция успешно сотрудничают в таких международных проектах, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.