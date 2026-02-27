https://sputnik-georgia.ru/20260227/biznes-zagovoril-o-problemakh-pri-trudoustroystve-inostrantsev--argumenty-297351244.html

Бизнес заговорил о проблемах при трудоустройстве иностранцев – аргументы

Бизнес заговорил о проблемах при трудоустройстве иностранцев – аргументы

Бизнес-ассоциация Грузии уже запросила разъяснения у властей, указывая на сложности с оформлением топ-менеджеров и внешних консультантов, чья работа подпадает... 27.02.2026

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Компаниям нужно больше определенности в законодательстве по вопросу трудоустройства иностранных граждан, заявил директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе.С 1 марта в Грузии вступает в силу закон об обязательном получении разрешения на работу для иностранных граждан, которое станет основанием для получения вида на жительство. С этого времени также начнут действовать ограничения на работу по ряду профессий."Существует определенная двусмысленность, с которой сталкиваются компании, в том числе в отношении директоров. У них, в отличие от классических трудовых отношений, более специфические служебные контракты. Также есть члены наблюдательного совета. У нас будет дискуссия с ведомством о том, чтобы это законодательство не касалось определенных категорий работников", – заявил Вепхвадзе.По его словам, речь идет о так называемых крупных предприятиях "первой категории", которые работают на международных рынках и нуждаются в привлечении высококвалифицированных иностранных кадров."К квалификации предъявляются настолько высокие требования, что компаниям, работающим на международных рынках, необходимо приглашать признанных на мировом уровне независимых директоров в наблюдательные советы", – отметил Вепхвадзе.По словам главы ассоциации, важно также разграничить наем физического лица и контракты между компаниями."Мы постоянно находимся в коммуникации с экспертами. Когда экспертиза проводится на аутсорсинге, мы однозначно договорились: если нанята компания, а не физическое лицо, то не должно быть обязательства по регистрации для приезда ее сотрудника", – сказал Вепхвадзе.Правила трудоустройства иностранцевДля найма иностранных работников местный работодатель обязан не менее чем за 10 рабочих дней до подачи заявления на получение права на трудовую деятельность разместить в информационной системе управления рынком труда (www.worknet.moh.gov.ge) информацию о вакантной должности.Только если в течение 10 рабочих дней система не сможет обеспечить поиск и предоставление работодателю кандидатур, соответствующих требованиям вакансии, он может обратиться в агентство с заявлением о получении права на трудовую деятельность для мигранта.При этом в случае отказа от предложенного местного работника работодатель обязан в течение трех рабочих дней с момента завершения процесса отбора в электронной форме уведомить агентство об этом и обосновать причину отказа.Агентство в течение трех рабочих дней с момента получения заявления рассматривает причины, представленные работодателем, принимает решение о продолжении или прекращении процесса получения права на трудовую деятельность и уведомляет об этом компанию в электронной форме.Только в случае положительного решения агентства местный работодатель может нанять иностранца и зарегистрировать его.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

