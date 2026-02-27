Грузия
Бизнес заговорил о проблемах при трудоустройстве иностранцев – аргументы
Sputnik Грузия
Бизнес заговорил о проблемах при трудоустройстве иностранцев – аргументы

14:54 27.02.2026
© photo: Sputnik / StringerКафе и рестораны под открытым небом – эпидемия коронавируса, посетители и официанты в масках
Кафе и рестораны под открытым небом – эпидемия коронавируса, посетители и официанты в масках - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Бизнес-ассоциация Грузии уже запросила разъяснения у властей, указывая на сложности с оформлением топ-менеджеров и внешних консультантов, чья работа подпадает под новые законодательные ограничения
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Компаниям нужно больше определенности в законодательстве по вопросу трудоустройства иностранных граждан, заявил директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе.
С 1 марта в Грузии вступает в силу закон об обязательном получении разрешения на работу для иностранных граждан, которое станет основанием для получения вида на жительство. С этого времени также начнут действовать ограничения на работу по ряду профессий.
"Существует определенная двусмысленность, с которой сталкиваются компании, в том числе в отношении директоров. У них, в отличие от классических трудовых отношений, более специфические служебные контракты. Также есть члены наблюдательного совета. У нас будет дискуссия с ведомством о том, чтобы это законодательство не касалось определенных категорий работников", заявил Вепхвадзе.
По его словам, речь идет о так называемых крупных предприятиях "первой категории", которые работают на международных рынках и нуждаются в привлечении высококвалифицированных иностранных кадров.
"К квалификации предъявляются настолько высокие требования, что компаниям, работающим на международных рынках, необходимо приглашать признанных на мировом уровне независимых директоров в наблюдательные советы", отметил Вепхвадзе.
По словам главы ассоциации, важно также разграничить наем физического лица и контракты между компаниями.
"Мы постоянно находимся в коммуникации с экспертами. Когда экспертиза проводится на аутсорсинге, мы однозначно договорились: если нанята компания, а не физическое лицо, то не должно быть обязательства по регистрации для приезда ее сотрудника", сказал Вепхвадзе.

Правила трудоустройства иностранцев

Для найма иностранных работников местный работодатель обязан не менее чем за 10 рабочих дней до подачи заявления на получение права на трудовую деятельность разместить в информационной системе управления рынком труда (www.worknet.moh.gov.ge) информацию о вакантной должности.
Только если в течение 10 рабочих дней система не сможет обеспечить поиск и предоставление работодателю кандидатур, соответствующих требованиям вакансии, он может обратиться в агентство с заявлением о получении права на трудовую деятельность для мигранта.
При этом в случае отказа от предложенного местного работника работодатель обязан в течение трех рабочих дней с момента завершения процесса отбора в электронной форме уведомить агентство об этом и обосновать причину отказа.
Агентство в течение трех рабочих дней с момента получения заявления рассматривает причины, представленные работодателем, принимает решение о продолжении или прекращении процесса получения права на трудовую деятельность и уведомляет об этом компанию в электронной форме.
Только в случае положительного решения агентства местный работодатель может нанять иностранца и зарегистрировать его.
