Как иностранцу получить разрешение на работу в Грузии? Подробная инструкция
С весны 2026 года большой категории иностранных граждан для работы в Грузии понадобится официальное разрешение
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало подробную инструкцию с правилами получения разрешения на работу иностранцам в Грузии.
Разрешение на работу понадобится иностранцу без постоянного вида на жительство в Грузии, целью которого является трудоустройство у местного работодателя и осуществление оплачиваемой трудовой деятельности в стране или дистанционно.
Разрешение нужно будет и самозанятому иностранцу, если тот осуществляет трудовую деятельность в Грузии, оказывает услуги/является партнером, независимым подрядчиком или иным образом вовлечен в процесс предпринимательской/трудовой деятельности, и целью этой деятельности является получение финансовой выгоды.
Самозанятым по закону "О трудоустройстве" считается лицо, работающее на собственном предприятии или в своем хозяйстве с целью получения дохода. В эту категорию попадут и иностранные граждане, зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели.
При этом работающих в грузинских компаниях на конкретную позицию регистрирует сам работодатель, а самозанятый иностранец проходит регистрацию, чтобы заниматься конкретной деятельностью или сферой.
Разрешение на работу выдается на срок от 6 месяцев до 1 года (для IT – до 3 лет) с возможностью продления.
Разрешение не понадобится следующим категориям иностранных граждан:
иностранцы, имеющие в Грузии статус беженца, статус лица под защитой;
иностранцы – просители убежища в Грузии;
иностранцы, работающие в аккредитованных в Грузии диппредставительствах, консульствах, законном представительстве международной организации или органе;
аккредитованные журналисты иностранных СМИ, работающих в Грузии на законном основании;
лица, которых по международному соглашению Грузия трудоустраивает по особому порядку;
иностранцы, имеющие инвестиционный вид на жительство.
Сколько стоит
При подаче заявки на разрешение на работу будет необходимо заплатить пошлину, которая зависит от срока рассмотрения заявки. Размер пошлины составит:
200 лари: обычное рассмотрение (30 календарных дней).
400 лари: ускоренное рассмотрение (10 рабочих дней).
Как регистрировать иностранных работников
Заявку о выдаче разрешений на работу иностранцам, трудоустроенным в грузинских компаниях, подает работодатель.
Для получения разрешения он должен предоставить информацию о себе: идентификационный номер, фактический и юридический адреса, данные о сфере деятельности, контактные данные и личные данные ответственного лица.
Также работодатель представляет свои требования к занимаемой иностранцем должности, образованию, профессиональным знаниям и навыкам, стажу работы, специфические требования при найме на работу.
Работодатель предоставляет о работнике следующие данные – имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство, страну происхождения, фотокопию его паспорта, данные об органе, выдававшем паспорт, и сроках его действия, а также данные об образовании работника, его навыках, стаже или опыте работы.
Наряду с этим предоставляется информация о контракте между работодателем и работником, в том числе и копия этого документа.
Как регистрироваться самозанятым
Самозанятые иностранцы для разрешения на работу должны представить данные о себе, в том числе информацию о происхождении, органе выдачи паспорта, данные о регистрации в Реестре предпринимательских и некоммерческих юридических лиц.
Кроме того, самозанятые должны указать свое образование, профессию или квалификацию, подробную информацию об опыте работы, специфические навыки, сферу своей трудовой деятельности в Грузии, суть и место деятельности.
Также следует предоставить идентификационный номер индивидуального предпринимателя или компании, документ из службы доходов о годовом обороте или бизнес-план, в котором будут указаны размеры инвестиций, вероятный годовой оборот, а также ресурсы, необходимые для начала деятельности, и документ, подтверждающий платежеспособность для открытия своего дела.
Кроме того, самозанятые иностранцы должны будут пройти видеособеседование с представителями Агентства трудоустройства.
Меры наказания
Нарушение права на трудоустройство иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами.
Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта).
Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения.
Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари.
Любой другой работодатель, включая лицо, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари.
Смена работы/деятельности без получения нового разрешения самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере.