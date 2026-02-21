https://sputnik-georgia.ru/20260221/kak-inostrantsu-poluchit-razreshenie-na-rabotu-v-gruzii-podrobnaya-instruktsiya-297261450.html

Как иностранцу получить разрешение на работу в Грузии? Подробная инструкция

Как иностранцу получить разрешение на работу в Грузии? Подробная инструкция

Sputnik Грузия

С весны 2026 года большой категории иностранных граждан для работы в Грузии понадобится официальное разрешение 21.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-21T18:19+0400

2026-02-21T18:19+0400

2026-02-21T18:19+0400

мигранты

миграционная политика

миграция

трудовые мигранты

указы по миграции

грузия

новости

общество

трудоустройство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24583/50/245835029_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_dd78083195c167cdc35c18134ae45008.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало подробную инструкцию с правилами получения разрешения на работу иностранцам в Грузии. Разрешение на работу понадобится иностранцу без постоянного вида на жительство в Грузии, целью которого является трудоустройство у местного работодателя и осуществление оплачиваемой трудовой деятельности в стране или дистанционно. Иностранцам в Грузии с 1 марта запретят работать по ряду профессий – подробности>>>Разрешение нужно будет и самозанятому иностранцу, если тот осуществляет трудовую деятельность в Грузии, оказывает услуги/является партнером, независимым подрядчиком или иным образом вовлечен в процесс предпринимательской/трудовой деятельности, и целью этой деятельности является получение финансовой выгоды. Самозанятым по закону "О трудоустройстве" считается лицо, работающее на собственном предприятии или в своем хозяйстве с целью получения дохода. В эту категорию попадут и иностранные граждане, зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели. При этом работающих в грузинских компаниях на конкретную позицию регистрирует сам работодатель, а самозанятый иностранец проходит регистрацию, чтобы заниматься конкретной деятельностью или сферой. Разрешение на работу выдается на срок от 6 месяцев до 1 года (для IT – до 3 лет) с возможностью продления. Разрешение не понадобится следующим категориям иностранных граждан: Сколько стоит При подаче заявки на разрешение на работу будет необходимо заплатить пошлину, которая зависит от срока рассмотрения заявки. Размер пошлины составит: Как регистрировать иностранных работников Заявку о выдаче разрешений на работу иностранцам, трудоустроенным в грузинских компаниях, подает работодатель. Также работодатель представляет свои требования к занимаемой иностранцем должности, образованию, профессиональным знаниям и навыкам, стажу работы, специфические требования при найме на работу. Работодатель предоставляет о работнике следующие данные – имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство, страну происхождения, фотокопию его паспорта, данные об органе, выдававшем паспорт, и сроках его действия, а также данные об образовании работника, его навыках, стаже или опыте работы.Наряду с этим предоставляется информация о контракте между работодателем и работником, в том числе и копия этого документа. Как регистрироваться самозанятым Самозанятые иностранцы для разрешения на работу должны представить данные о себе, в том числе информацию о происхождении, органе выдачи паспорта, данные о регистрации в Реестре предпринимательских и некоммерческих юридических лиц. Кроме того, самозанятые должны указать свое образование, профессию или квалификацию, подробную информацию об опыте работы, специфические навыки, сферу своей трудовой деятельности в Грузии, суть и место деятельности. Кроме того, самозанятые иностранцы должны будут пройти видеособеседование с представителями Агентства трудоустройства. Меры наказания Нарушение права на трудоустройство иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами. Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта). Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения. Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари. Любой другой работодатель, включая лицо, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Смена работы/деятельности без получения нового разрешения самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, указы по миграции, грузия, новости, общество, трудоустройство