Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260221/kak-inostrantsu-poluchit-razreshenie-na-rabotu-v-gruzii-podrobnaya-instruktsiya-297261450.html
Как иностранцу получить разрешение на работу в Грузии? Подробная инструкция
Как иностранцу получить разрешение на работу в Грузии? Подробная инструкция
Sputnik Грузия
С весны 2026 года большой категории иностранных граждан для работы в Грузии понадобится официальное разрешение 21.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-21T18:19+0400
2026-02-21T18:19+0400
мигранты
миграционная политика
миграция
трудовые мигранты
указы по миграции
грузия
новости
общество
трудоустройство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24583/50/245835029_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_dd78083195c167cdc35c18134ae45008.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало подробную инструкцию с правилами получения разрешения на работу иностранцам в Грузии. Разрешение на работу понадобится иностранцу без постоянного вида на жительство в Грузии, целью которого является трудоустройство у местного работодателя и осуществление оплачиваемой трудовой деятельности в стране или дистанционно. Иностранцам в Грузии с 1 марта запретят работать по ряду профессий – подробности&gt;&gt;&gt;Разрешение нужно будет и самозанятому иностранцу, если тот осуществляет трудовую деятельность в Грузии, оказывает услуги/является партнером, независимым подрядчиком или иным образом вовлечен в процесс предпринимательской/трудовой деятельности, и целью этой деятельности является получение финансовой выгоды. Самозанятым по закону "О трудоустройстве" считается лицо, работающее на собственном предприятии или в своем хозяйстве с целью получения дохода. В эту категорию попадут и иностранные граждане, зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели. При этом работающих в грузинских компаниях на конкретную позицию регистрирует сам работодатель, а самозанятый иностранец проходит регистрацию, чтобы заниматься конкретной деятельностью или сферой. Разрешение на работу выдается на срок от 6 месяцев до 1 года (для IT – до 3 лет) с возможностью продления. Разрешение не понадобится следующим категориям иностранных граждан: Сколько стоит При подаче заявки на разрешение на работу будет необходимо заплатить пошлину, которая зависит от срока рассмотрения заявки. Размер пошлины составит: Как регистрировать иностранных работников Заявку о выдаче разрешений на работу иностранцам, трудоустроенным в грузинских компаниях, подает работодатель. Также работодатель представляет свои требования к занимаемой иностранцем должности, образованию, профессиональным знаниям и навыкам, стажу работы, специфические требования при найме на работу. Работодатель предоставляет о работнике следующие данные – имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство, страну происхождения, фотокопию его паспорта, данные об органе, выдававшем паспорт, и сроках его действия, а также данные об образовании работника, его навыках, стаже или опыте работы.Наряду с этим предоставляется информация о контракте между работодателем и работником, в том числе и копия этого документа. Как регистрироваться самозанятым Самозанятые иностранцы для разрешения на работу должны представить данные о себе, в том числе информацию о происхождении, органе выдачи паспорта, данные о регистрации в Реестре предпринимательских и некоммерческих юридических лиц. Кроме того, самозанятые должны указать свое образование, профессию или квалификацию, подробную информацию об опыте работы, специфические навыки, сферу своей трудовой деятельности в Грузии, суть и место деятельности. Кроме того, самозанятые иностранцы должны будут пройти видеособеседование с представителями Агентства трудоустройства. Меры наказания Нарушение права на трудоустройство иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами. Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта). Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения. Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари. Любой другой работодатель, включая лицо, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Смена работы/деятельности без получения нового разрешения самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24583/50/245835029_329:0:3000:2003_1920x0_80_0_0_3171d5f4e28e193d6d96a04e9bfbe1b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, указы по миграции, грузия, новости, общество, трудоустройство
мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, указы по миграции, грузия, новости, общество, трудоустройство

Как иностранцу получить разрешение на работу в Грузии? Подробная инструкция

18:19 21.02.2026
© photo: Sputnik / StringerЧеловек работает за компьютером
Человек работает за компьютером - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
С весны 2026 года большой категории иностранных граждан для работы в Грузии понадобится официальное разрешение
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало подробную инструкцию с правилами получения разрешения на работу иностранцам в Грузии.
Разрешение на работу понадобится иностранцу без постоянного вида на жительство в Грузии, целью которого является трудоустройство у местного работодателя и осуществление оплачиваемой трудовой деятельности в стране или дистанционно.
Иностранцам в Грузии с 1 марта запретят работать по ряду профессий – подробности>>>
Разрешение нужно будет и самозанятому иностранцу, если тот осуществляет трудовую деятельность в Грузии, оказывает услуги/является партнером, независимым подрядчиком или иным образом вовлечен в процесс предпринимательской/трудовой деятельности, и целью этой деятельности является получение финансовой выгоды.
Самозанятым по закону "О трудоустройстве" считается лицо, работающее на собственном предприятии или в своем хозяйстве с целью получения дохода. В эту категорию попадут и иностранные граждане, зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели.
При этом работающих в грузинских компаниях на конкретную позицию регистрирует сам работодатель, а самозанятый иностранец проходит регистрацию, чтобы заниматься конкретной деятельностью или сферой.
Разрешение на работу выдается на срок от 6 месяцев до 1 года (для IT – до 3 лет) с возможностью продления.
Разрешение не понадобится следующим категориям иностранных граждан:
иностранцы, имеющие в Грузии статус беженца, статус лица под защитой;
иностранцы – просители убежища в Грузии;
иностранцы, работающие в аккредитованных в Грузии диппредставительствах, консульствах, законном представительстве международной организации или органе;
аккредитованные журналисты иностранных СМИ, работающих в Грузии на законном основании;
лица, которых по международному соглашению Грузия трудоустраивает по особому порядку;
иностранцы, имеющие инвестиционный вид на жительство.

Сколько стоит

При подаче заявки на разрешение на работу будет необходимо заплатить пошлину, которая зависит от срока рассмотрения заявки. Размер пошлины составит:
200 лари: обычное рассмотрение (30 календарных дней).
400 лари: ускоренное рассмотрение (10 рабочих дней).

Как регистрировать иностранных работников

Заявку о выдаче разрешений на работу иностранцам, трудоустроенным в грузинских компаниях, подает работодатель.
Для получения разрешения он должен предоставить информацию о себе: идентификационный номер, фактический и юридический адреса, данные о сфере деятельности, контактные данные и личные данные ответственного лица.
Также работодатель представляет свои требования к занимаемой иностранцем должности, образованию, профессиональным знаниям и навыкам, стажу работы, специфические требования при найме на работу.
Работодатель предоставляет о работнике следующие данные – имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство, страну происхождения, фотокопию его паспорта, данные об органе, выдававшем паспорт, и сроках его действия, а также данные об образовании работника, его навыках, стаже или опыте работы.
Наряду с этим предоставляется информация о контракте между работодателем и работником, в том числе и копия этого документа.

Как регистрироваться самозанятым

Самозанятые иностранцы для разрешения на работу должны представить данные о себе, в том числе информацию о происхождении, органе выдачи паспорта, данные о регистрации в Реестре предпринимательских и некоммерческих юридических лиц.
Кроме того, самозанятые должны указать свое образование, профессию или квалификацию, подробную информацию об опыте работы, специфические навыки, сферу своей трудовой деятельности в Грузии, суть и место деятельности.

Также следует предоставить идентификационный номер индивидуального предпринимателя или компании, документ из службы доходов о годовом обороте или бизнес-план, в котором будут указаны размеры инвестиций, вероятный годовой оборот, а также ресурсы, необходимые для начала деятельности, и документ, подтверждающий платежеспособность для открытия своего дела.

Кроме того, самозанятые иностранцы должны будут пройти видеособеседование с представителями Агентства трудоустройства.

Меры наказания

Нарушение права на трудоустройство иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами.
Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта).
Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения.
Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари.
Любой другой работодатель, включая лицо, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари.
Смена работы/деятельности без получения нового разрешения самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0