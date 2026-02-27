https://sputnik-georgia.ru/20260227/gruziya-v-42-raza-uvelichila-import-elektroenergii-iz-rf-v-yanvare-297348125.html

Грузия в 42 раза увеличила импорт электроэнергии из РФ в январе

Суммарные поставки электроэнергии из РФ в Грузию по итогам 2025 года составили 11,5 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Стоимость грузинского импорта электроэнергии из России в январе этого года по сравнению с январем 2025 года взлетела почти в 42 раза до рекордных значений с весны 2022 года, говорится в материалах Национальной служба статистики Грузии. Так, стоимость импорта Грузией электроэнергии из России в январе текущего года составила 7,95 миллиона долларов, что является максимумом с марта 2022 года (8,4 миллиона). В годовом выражении импорт взлетел в 41,9 раза, а за месяц – в 1,7 раза. Также в январе Грузия приобретала электричество у Турции (10,2 миллиона долларов), причем поставки возобновились в декабре впервые с апреля 2021 года, а также у Армении (4,03 миллиона долларов) и Азербайджана (280 тысяч долларов). Суммарные поставки электроэнергии из РФ в Грузию по итогам 2025 года составили 11,5 миллиона долларов – на 8% меньше, чем годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

