Изменений новых правил для работы иностранцев не будет – глава Минтруда Грузии

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Министерство труда Грузии не видит необходимости в пересмотре правил выдачи иностранцам разрешения на работу, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе. Иностранным гражданам для осуществления трудовой и предпринимательской деятельности в Грузии с 1 марта 2026 года понадобится разрешение на работу. Местные компании должны будут при найме иностранца доказать, что в стране нет кадров подходящей квалификации. По словам министра, реформе предшествовала активная коммуникация с бизнесом. "Может, какому-то конкретному бизнесу, возможно, было бы проще работать в условиях отсутствия этих регуляций, однако мы должны хорошо понимать, что в данном случае у нас важные задачи: с одной стороны, свободное ведение бизнеса, а с другой – стимулирование трудоустройства местных кадров", – говорит Михаил Сарджвеладзе. При этом министр не исключил, что для бизнеса, который уже зарегистрировал своих работников, могут быть поблажки в отношении необходимости получения повторного разрешения на работу для своих сотрудников после 2027 года. Правила трудоустройства иностранцев Для найма иностранных работников местный работодатель обязан не менее чем за 10 рабочих дней до подачи заявления на получение права на трудовую деятельность разместить в информационной системе управления рынком труда (www.worknet.moh.gov.ge) информацию о вакантной должности. Только если в течение 10 рабочих дней система не сможет обеспечить поиск и предоставление работодателю кандидатур, соответствующих требованиям вакансии, он может обратиться в агентство с заявлением о получении права на трудовую деятельность для мигранта. При этом в случае отказа от предложенного местного работника работодатель обязан в течение трех рабочих дней с момента завершения процесса отбора в электронной форме уведомить агентство об этом и обосновать причину отказа. Агентство в течение трех рабочих дней с момента получения заявления рассматривает причины, представленные работодателем, принимает решение о продолжении или прекращении процесса получения права на трудовую деятельность и уведомляет об этом компанию в электронной форме. Только в случае положительного решения агентства местный работодатель может нанять иностранца и зарегистрировать его.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
22:34 27.02.2026 (обновлено: 23:34 27.02.2026)
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Министерство труда Грузии не видит необходимости в пересмотре правил выдачи иностранцам разрешения на работу, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе.
Иностранным гражданам для осуществления трудовой и предпринимательской деятельности в Грузии с 1 марта 2026 года понадобится разрешение на работу. Местные компании должны будут при найме иностранца доказать, что в стране нет кадров подходящей квалификации.
"Важная, легитимная задача – как можно больше стимулировать местные кадры, чтобы для их трудоустройства создавались лучшие перспективы. С другой стороны, мы хорошо понимаем, что это не должно навредить, не должно принимать форму неоправданного ограничения для бизнеса, для чего эта запланированная реформа абсолютно подготовлена. Разумеется, мы будем следить за процессом и именно этим согласованным путем продолжим коммуникацию с бизнесом и, соответственно, проводить реформу. На данном этапе не было выявлено необходимости в каких-либо изменениях", – заявил Сарджвеладзе.
По словам министра, реформе предшествовала активная коммуникация с бизнесом.
"Может, какому-то конкретному бизнесу, возможно, было бы проще работать в условиях отсутствия этих регуляций, однако мы должны хорошо понимать, что в данном случае у нас важные задачи: с одной стороны, свободное ведение бизнеса, а с другой – стимулирование трудоустройства местных кадров", – говорит Михаил Сарджвеладзе.
При этом министр не исключил, что для бизнеса, который уже зарегистрировал своих работников, могут быть поблажки в отношении необходимости получения повторного разрешения на работу для своих сотрудников после 2027 года.
Правила трудоустройства иностранцев
Для найма иностранных работников местный работодатель обязан не менее чем за 10 рабочих дней до подачи заявления на получение права на трудовую деятельность разместить в информационной системе управления рынком труда (www.worknet.moh.gov.ge) информацию о вакантной должности.
Только если в течение 10 рабочих дней система не сможет обеспечить поиск и предоставление работодателю кандидатур, соответствующих требованиям вакансии, он может обратиться в агентство с заявлением о получении права на трудовую деятельность для мигранта.
При этом в случае отказа от предложенного местного работника работодатель обязан в течение трех рабочих дней с момента завершения процесса отбора в электронной форме уведомить агентство об этом и обосновать причину отказа.
Агентство в течение трех рабочих дней с момента получения заявления рассматривает причины, представленные работодателем, принимает решение о продолжении или прекращении процесса получения права на трудовую деятельность и уведомляет об этом компанию в электронной форме.
Только в случае положительного решения агентства местный работодатель может нанять иностранца и зарегистрировать его.